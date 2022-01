Las atletas de Monesterio Claudia Ríos y Claudia Martínez, pertenecientes al Club Atletismo Almendralejo, participarán el próximo día 30 de enero en el Campeonato de España Sub 20 y Sub 16 de Marcha por Federaciones Autónomas, que se disputará en la localidad onubense de Lepe.

Ambas corredoras, junto a un nutrido grupo de jóvenes promesas del atletismo extremeño, dirigidas por el entrenador Juan Méndez, participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta y I Gran Premio Ciudad de Utrera, con unos resultados excelentes. Claudia Ríos, en categoría Sub 16, llegó a meta en 3ª posición; Marta Bautista, que compite en Sub 14, fue segunda; y Claudia Martínez, en su reencuentro con la competición, después de unos meses alejada del calendario oficial, se coló 4ª en meta, justo en la prueba en la que se ha iniciado como Sub 18, con un recorrido de 10 kilómetros.

Las dos Claudias están clasificadas para la disputa del Campeonato de España. Una tercera “atletina”, Alejandra Barragán, de Calera de León, que también entrena con Méndez en Monesterio, en su primera cita oficial en marcha Sub 16, entró en línea de meta en décima posición. Esta chica también podría formar parte de la expedición extremeña para el Campeonato de España de Lepe, a espera de los resultados que la acrediten tras la prueba clasificatoria que se disputará el próximo fin de semana en Cáceres.

Martínez

Con un crono de 58:27 en los 10 kilómetros marcha, Claudia Martínez, que viene de atravesar un dificilísimo episodio de salud, afortunadamente ya superado, fue la gran sorpresa del Campeonato de Andalucía.

Juan Méndez presentaba a Claudia a esta competición tras unos meses de entrenamientos “muy suaves”. Tras ser autorizada por sus médicos para la vuelta a los entrenos, Méndez diseñó un programa de preparación, blando, “sin obligaciones”, con el único deber de “disfrutar” del deporte. Cuando Claudia dejó de entrenar competía en la disciplina Sub 14, (2 kilómetros de recorrido). Desde el pasado día 1 de enero, la joven atleta, debe competir en Sub 18, (10 kilómetros). Pese a que Martínez fue “creciéndose” en su periodo de entrenamientos, planeaba la incertidumbre sobre su adecuación a la nueva categoría.

El resultado en su reencuentro deportivo ha sido fenomenal. Cuarta en el Gran Premio Ciudad de Utrera, (Campeonato de Andalucía en Ruta), con un crono que le da opción para su participación en el Campeonato de España.