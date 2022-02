El grupo de empleados municipales afectados por los impagos del Ayuntamiento de Alburquerque, que les adeuda hasta 13 nóminas a algunos de los aproximadamente 150 trabajadores que conforman la actual plantilla, no cesa en sus reivindicaciones y reclamaciones judiciales. Cada día, de lunes a viernes y a las 10.00 horas a las puertas del edificio consistorial, manifiestan su malestar y piden la dimisión de la alcaldesa, Marisa Murillo, y del resto de concejales de su grupo no adscrito. Además, cada viernes hacen público un manifiesto donde expresan las dificultades económicas y anímicas que sufren desde hace más de un año.

En su último escrito, titulado 'El esperpento local', critican con dureza la situación. "Durante todo este tiempo hemos lanzado multitud de preguntas que siguen esperando respuesta. La ruina del ayuntamiento (se habla de unos 15 millones de euros de deuda, con lo que se triplicaría su presupuesto anual), la quiebra técnica que soporta, se traduce en una población que se desmorona, donde la economía general se resiente ante la perplejidad de quienes no aceptamos esta situación y echamos de menos que un mayor número de vecinos exija explicaciones y soluciones. Un pueblo donde los servicios públicos languidecen, las infraestructuras públicas presentan un aspecto lamentable, las inversiones no llegan y el futuro se presenta cada vez más oscuro". La ausencia de celebraciones tan relevantes como el festival Contempopránea, que abandona Alburquerque para trasladarse a Olivenza tras los desencuentros entre la organización y el ayuntamiento, con lo que ello supone de pérdidas económicas para la localidad, es uno de los temas más comentados en la actualidad.

Los impagos, los "despidos encubiertos y el bullying" hacen mella en la salud de los trabajadores. "Nos encontramos exhaustos y asfixiados económica y anímicamente, al borde de sufrir o de repetir episodios de ansiedad y depresión. Los que vamos quedando tras las purgas que están llevando a cabo los caciques que manejan la brújula desnortada en que se ha convertido nuestro ayuntamiento, acudimos a nuestros puestos de trabajo con profesionalidad, cumpliendo así con nuestros cometidos. Ningún trabajador merece el martirio al que estamos siendo sometidos fruto de este atropello, de los más bajos instintos, del abuso de poder, de la venganza, de los intereses ocultos, de la inoperancia e ineptitud de nuestros gobernantes".

Ante la falta de soluciones y explicaciones por parte de Murillo y su equipo, los trabajadores dicen "asistir atónitos al espectáculo de la sinrazón, al discurso hueco, a la mayor pantomima que recordamos. Una farsa que agrava cada día más nuestra delicada situación, porque no obviemos la mayor: trabajamos pero no cobramos. Nos encontramos en un claro ejemplo del esperpento nacional que idease Valle-Inclán, elevado a su máxima expresión, porque en Alburquerque se deforma la realidad y se asume lo absurdo como normal. Esa realidad que vivimos en Alburquerque y que retrata a un equipo de guionistas que de buen agrado habría fichado el propio Berlanga para una película que sería clara aspirante al Goya al mejor guion".

Por otro lado, culpan de inacción a la Junta de Extremadura y al PSOE, partido que ganó las últimas elecciones locales con 9 concejales, frente a 4 de la oposición representada por los independientes de IPAL, aunque en la actualidad Murillo gobierna desde el grupo no adscrito, tras su expulsión del partido. La Junta de Extremadura se ha mostrado esta semana "a disposición" del pueblo de Alburquerque ante la situación que se atraviesa en la localidad, reiterando su portavoz, Juan Antonio González, que el ayuntamiento "es el que tiene muchas de las competencias, y tiene que tomar decisiones, pero en estos momentos no las está tomando". "No pretendan engañarnos de nuevo, en sus manos está la solución ante la inacción de unos gobernantes locales enrocados en tamaña tropelía. Como ya hemos señalado en alguna ocasión, existen herramientas para haber encauzado ya este desaguisado, tiempo han tenido. Intervención financiera, disolución de la corporación, exigir un plan de ajuste tutelado por el Ministerio de Hacienda, o cualquier otra solución que venga a paliar la penosa situación en que se encuentran, no solo nuestras familias, sino el pueblo al que, de una u otra forma, afecta todo lo que está pasando".

Por último, los trabajadores esperan que en la próxima sesión de pleno la oposición alcance la mayoría, tras la renuncia de varios ediles del grupo gobernante. "Después de tantos sinsabores, de tantos engaños y falacias, no nos fiamos de nada, pero aguardamos con cierta esperanza que se alcance cuanto antes esa normalización institucional y financiera de la que se viene hablando en los foros políticos, posiblemente una vez que la oposición en el consistorio alcance la mayoría".