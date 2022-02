La noche del 24 al 25 de febrero de 2022 será recordada para siempre por Alberto y Antonio, de 22 y 38 años respectivamente, dos vecinos de Valdivia a quienes un premio de 7,5 millones de euros les ha cambiado la vida tras comprobar que su boleto de la Primitiva era el agraciado del sorteo del pasado jueves.

Fátima, hermana de Antonio, que prefiere mantenerse alejado de los focos, cuenta que su hermano se enteró del premio cuando bajó a tirar la basura y se encontró con un vecino que le dijo que había tocado en Valdivia. «No sabíamos qué hacer», cuenta Fátima, que junto a su familia corrieron a celebrarlo al bar que ambos agraciados regentan en la localidad. La combinación ganadora fue 40-9-47-39-41-24. Antonio Tejeda, padre de uno de los agraciados, recuerda su reacción después de conocer tan alegre noticia: «Pegué un salto de la cama y corrimos a celebrarlo», cuenta.

Toni Rodríguez, lotera de Valdivia, fue una de las primeras en enterarse. «Me volví loca de alegría cuando me llamaron de la delegación, porque al principio pensé que era un bulo», reconoce. En cambio, María del Carmen Garrido y Manuela Casado, madres de los acertantes de la Primitiva, prefieren que sean sus dos hijos quienes «piensen en qué van a hacer o no con su vida», dicen. Mientras tanto los clientes de uno y otro, en el bar Capitol de Valdivia, les piden que no cierren después de ganar tal cantidad de dinero, aunque también lo entenderían, claro.

Mientras tanto, Antonio y Alberto se mantienen tranquilos a la espera de decidir qué hacer con su premio.