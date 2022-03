La población de Olivenza se cuadruplicará este sábado con la celebración del día grande de la XXXI Feria del Toro, según los cálculos del alcalde de la localidad, Manuel J. González Andrade.

Normalmente se triplica, pero solo al concierto que el cantante onubense Manuel Carrasco ofrece esta noche en el Baluarte de San Blas acudirán unas 8.000 personas, que supone casi el 70 % del total de habitantes. Unas horas antes, a las 17.30 horas, Emilio de Justo, Morante de la Puebla y El Juli lidiarán seis toros de Zalduendo.

Después del aumento de visitantes que experiementó Badajoz la semana pasada con su primer Carnaval postpandemia, que además coincidía también con el primero siendo de Interés Turístico Internacional, en Olivenza creen que las ganas de feria de la ciudadanía después de dos años sin disfrutarla pueden provocar un incremento de la afluencia de visitantes respecto a otros años.

González Andrade indica que los preparativos de seguridad serán similares a los de otros años pero añadiendo los necesarios para garantizar la seguridad en el concierto. La última edición celebrada en 2020, apenas unos días antes de que se decretase el confinamiento por coronavirus, contó con casi medio millar de efectivos entre policías locales y guardias civiles.

Lo que no se ha contemplado desde el ayuntamiento es el macrobotellón diurno que reunirá a cientos de jóvenes llegados desde diferentes puntos de la provincia y la región, algunos incluso con viajes organizados en autobús. Asegura que no hay ninguna zona habilitada para ello, por lo que no se ha tomado ninguna medida especial para controlarlo más allá del control normal que llevarán a cabo policías y guardias civiles por la calle.

En cualquier caso, lo que es seguro es que Olivenza volverá a disfrutar mañana del día grande de su queridísima feria y que esos miles de visitantes contribuirán a que el año que viene sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.