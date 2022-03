El diputado popular en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, anunció ayer viernes en Albuquerque que el PP local ha solicitado información al ayuntamiento sobre la contratación del servicio de defensa jurídica ante "las más de 130 denuncias presentadas contra el propio ayuntamiento por los trabajadores municipales en los juzgados de lo social de Badajoz". En el caso de que, pasado un mes, no obtengan respuesta, "iremos a la Fiscalía de Badajoz para que investigue esta forma de proceder, porque pensamos que la alcaldesa, Marisa Murillo, no está cumpliendo la ley de Contratos en la Administración Pública al no sacar a licitación ese servicio de los abogados contratados para la defensa del consistorio".

Píriz se refirió también a la actualidad institucional local, marcada por la sesión extraordinaria de pleno donde tomarán posesión de sus actas dos nuevos concejales del PSOE, cuyo grupo sumará tres ediles, que junto a los cuatro de los independientes de IPAL estarán siete, que arrebatarán la mayoría en las votaciones al grupo gobernante no adscrito que actualmente cuenta con cinco concejales. "En la gestión de esta crisis me fío de IPAL, pero no del PSOE", dijo. Por su parte, el presidente del PP de Alburquerque y próximo candidato a la alcaldía, Luis Paniagua, atacó al PSOE al señalar que "solo viene a Alburquerque a buscar votos", y culpó a los socialistas de incumplir sus promesas. "Cuando dijeron desde la Junta y la Diputación de Badajoz que iban a pagar a los empleados del Ayuntamiento a los que se les deben hasta 14 nóminas, y cuando dijeron que iban a intervenir a este Ayuntamiento que se encuentra en quiebra".