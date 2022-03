La activista, especialista en violencia de género, educadora social y autora de ‘Eso no es amor: 30 retos para trabajar la igualdad’, Marina Marroquí, ofrecerá el próximo sábado, 19 de marzo, a las 12 del mediodía, en el auditorio de la casa de la cultura de Monesterio, el monólogo ‘Eso no es amor’; una actividad incluida en la programación para la conmemoración del 8-M, organizada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género, de la mancomunidad de Tentudía, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad Marina ha impartido talleres de prevención y detección precoz de violencia de género a más de 100.000 chicos y chicas de nuestro país. Este sábado, en una actividad financiada a través del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, su monólogo llegará hasta el público de la comarca de Tentudía, con el objetivo de profundizar, prevenir, formar y sensibilizar en todo lo relacionado con la erradicación de la violencia hacia la mujer.

El monólogo, explica Marroquí, superviviente de violencia de género, se basa en el recorrido social de “cómo nos van educando en los falsos mitos del amor romántico, que nos impiden ver las primeras señales de una relación de maltrato”. El discurso finaliza descubriendo al espectador “el precio” que la protagonista tuvo que “pagar” ante lo vivido en carnes propias.

Silencio

“Nunca me he ido de un taller sin que una chica me cuente que está sufriendo la violencia que yo sufrí”, revela la autora de ‘Eso no es amor”. “Cuando cuento mi historia se hace un silencio absoluto, y a partir de ese instante las preguntas comienzan a ser imparables”, revela. “Un millón de preguntas, que se traducen en colas de chicas esperando para contarme sus historias, o incluso chicas, que lo cuentan abiertamente ante todo el público del teatro”.

“El amor debe valer alegría, en lugar de valer la pena”, exclama Marina. Y es que, según la autora, “no nos enseñan a querer bien. Nos enseñan a sufrir: Los polos opuestos se atraen, los que se pelean se desean, quien bien te quiere te hará llorar, el amor vale la pena… todo va destinado al amor ligado al sufrimiento”, con lo que lo importante, “es cambiar ese concepto de amor”. Es decir, “quien bien te quiere, que te haga reír, porque el amor solo debe valer alegrías. De lo contrario no es amor”.

Invitación

Marina Marroquí “invita” a la ciudadanía a asistir a este monólogo, (deben solicitar invitación previa en la casa de la cultura o en la Oficina de Igualdad), como especialista autorizada y ante la realidad actual, en datos, sobre violencia de género: “Una de cada tres chicas sufre violencia de género; una de cada dos, violencia sexual; uno de cada cuatro chicos y chicas sufre bulling y uno de cada cinco niños y niñas, abuso sexual infantil”. Son datos más que suficientes, como para asistir a este taller, con el que se pretende “despertar una mentalidad crítica”, para “poder identificar las primeras señales de maltrato”. Herramientas “urgentes y necesarias en nuestra sociedad”, concluye Marina.