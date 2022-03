El portavoz del grupo popular zafrense, Juan Carlos Fernández, dio ayer una rueda de prensa donde exigía al Ayuntamiento de Zafra celebrar un pleno extraordionario para tratar la falta de contrato de la limpieza de los colegios de la ciudad. El portavoz popular recordó que el vigente contrato terminó el pasado 31 de julio y que han transcurrido ya siete meses y medio sin convocar una nueva licitación.

El portavoz del PP explicó que la situación actual es irregular «debido a que la prórroga tácita de los contratos está expresamente prohibida y, además, no se dan las condiciones para la prórroga por situaciones extraordinarias, ya que ni estas existían ni se había convocado al menos tres meses antes la licitación». Añade que se están abonando las facturas «pese a los reparos de Intervención, que las rechaza por no haberse cumplido los procedimientos legales; es decir, por no cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público».

Dada la urgencia del asunto, el grupo popular ha solicitado un pleno extraordinario que debería celebrarse no después de 15 días hábiles desde la convocatoria.