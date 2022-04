La Audiencia Provincial de Badajoz ha absuelto al alcalde de Castuera y diputado provincial de Cultura y Deportes, el socialista Francisco Martos, de un delito contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral y otro de lesiones graves psíquicas causadas en el arquitecto municipal de la localidad que dirige.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito lo condenó en noviembre de 2020 a tres años de prisión y a indemnizar al trabajador con 33.100 euros. También lo inhabilitaba para el cargo de alcalde durante dos años.

«Desde mi punto de vista, era obvio que todo lo que había pasado en el ayuntamiento con esta persona era un auténtico montaje, se ha demostrado que era una mentira manifiesta», cuenta Martos a este periódico. Aún no sabe si continuará en la vida política, pero «por lo menos ahora puedo pensar en mañana, hace un momento solo podía vivir el presente, desde el punto de vista político me dedicaba a la gestión del día a día».

En ese sentido, agradece a su partido, el PSOE, que no lo apartasen desde el primer momento. «Su apoyo ha significado mucho en todo este trance. Para cualquier organismo de este tipo es mucho más fácil separar al condenado. Han aguantadocon mucho coraje tanto el presidente de la Junta, en este caso secretario general del partido, como el provincial, porque no era fácil el tener una sentencia condenatoria y pensar que había motivos para que pudiera revocarse».

La sentencia no es firme. El alcalde castuerano cree que presentarán recurso, pero después de la absolución lo afronta de otra manera: «Es normal en estos tipos de procedimientos, pero ya es mucho más difícil que prospere. De momento esta sentencia es la que es y tanto yo como todos los que me aprecian nos quitamos un peso de encima».

No se ha planteado denunciar al trabajador municipal por daños a su persona, aunque no lo descarta. «Lo hablaré con el abogado porque es triste que alguien pueda utilizar la justicia de esta manera vergonzante, pero no es lo que está en mi cabeza en estos momentos. Ahora quiero disfrutar y estar tranquilo».