Después de dos años sin desfiles procesionales, la banda de música Monesterio-Cabeza la Vaca esperaba con “ilusión e impaciencia” el momento de “poder volver a salir a la calle” para acompañar a las imágenes en sus desfiles de Semana Santa. “No está siendo fácil”, explica el director de esta formación musical, Antonio Luis Mimbrero. La pandemia ha provocado que muchas cofradías no estén preparadas para sacar a sus titulares, otras atraviesan por diferentes dificultades económicas y organizativas. Aun así, “a última hora” se ha perfilado un calendario musical “muy interesante”, con la participación de esta banda en las procesiones de Monesterio, Cabeza la Vaca, Fuente del Maestre y Mérida.

Conciertos

La actividad musical se inicia este viernes en Monesterio. El ayuntamiento y la Asociación de Amigos de la Música, ofrecerán un concierto de música sacra en el auditorio de la casa de la cultura. La cita está prevista para las 20:30 horas, y como viene siendo habitual, el público deberá recoger anticipadamente sus invitaciones en la sede de la Universidad Popular. Al día siguiente la banda “repetirá” repertorio en su otra sede. Será el sábado, día 9, a partir de las 20:00 horas, en el auditorio de Cabeza la Vaca.

El acompañamiento musical en los desfiles procesionales comenzará el Martes Santo, en Monesterio, durante la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Primera vez que la banda sale con esta cofradía, que históricamente ha desfilado sin música, por tratarse de una hermandad de silencio y penitencia. No obstante, explica el director, en esta edición “la banda colabora gratuitamente con este colectivo”, que al igual que el resto de hermandades de Monesterio no cuentan con junta de gobierno, debido a que todas están en periodo de renovación y sin sustitutos. La banda “desde siempre ha acompañado las procesiones del Miércoles Santo de Monesterio”. Las circunstancias “han impedido que este año no hayan podido contratar a tiempo”, con lo que “hemos decidido estar presentes en la Semana Santa de la localidad colaborando con la procesión del martes”.

Fuente y Mérida

También, y por vez primera la agrupación musical acompañará los desfiles procesionales del Miércoles Santo en la localidad de Fuente de Maestre; mientras que la madrugada del Jueves Santo, volverá a Mérida, para participar en una de las citas cofrades más importantes de la región. Lo hará acompañando a la cofradía Ferroviaria, en una Semana Santa que ostenta el epíteto de su declaración de Interés Turístico Internacional. El calendario musical de la banda concluirá la tarde del Viernes Santo, “como es costumbre desde hace muchos años”, durante la procesión del Santo Entierro en Cabeza la Vaca.

La banda de música de Monesterio-Cabeza la vaca, cuenta actualmente con medio centenar de músicos formados a través de las escuelas municipales de ambas localidades. Como principal novedad, “este año ha integrado a un buen grupo de jóvenes intérpretes”, con lo que la renovación permanente de la formación está asegurada. También presenta un “renovado repertorio”, con más de medio centenar de partituras propias de la Semana Santa.