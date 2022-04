El Plan para la Recuperación Económica de la Zona Minera de Aguablanca pondrá en marcha próximamente, dos nuevas acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados de las localidades de Monesterio, Calera de León y Montemolín. Se trata de dos cursos, en las modalidades de operaciones básicas de cocina y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Ambos cursos tendrán una duración de 380 horas y otras 80 de prácticas no laborales. Para acceder será necesario carecer de titulación, competencias o cualificación profesional en la misma materia específica, igual o superior a la que se adquirirá durante el desarrollo de esta acción. No obstante, quienes opten por el curso de la rama sanitaria estarán sometidos a los criterios de acceso propios a certificados profesionalidad o módulos formativos de Nivel 2. En el caso de optar por la formación en la rama de la hostelería, no se exigen ni requisitos académicos, ni profesionales.

Certificados

Perteneciente a la familia profesional de hostelería y turismo, quienes superen el curso de cocina obtendrán certificado de profesionalidad con el que se acreditará su capacitación para desempeñar tareas de operaciones básicas de cocina, entendidas como la elaboración de alimentos, presentación de elaboraciones culinarias, así como la ejecución de aplicación de técnica y normas básicas de manipulación y conservación de alimentos.

Incluido en el área profesional de la atención social, el curso de atención sociosanitaria capacitará a su alumnado para la atención de personas dependientes a través de procedimientos con los que mantener y mejorar la autonomía personal y sus relaciones de personas dependientes en el ámbito institucional.

Lugar de impartición

El lugar de impartición será la Unidad de Formación y Desarrollo Antonio Morales Recio, ‘Las Moreras” y la Escuela de Hostelería de Monesterio, ubicada en el mismo recinto. En ambos casos, el plazo de presentación de solicitudes se encuentra abierto hasta el próximo día 18, en el Registro General del Ayuntamiento de Monesterio. La fecha prevista de inicio se corresponde con el presente mes de abril de 2.022.

Las dos acciones formativas cuentan con el apoyo económico del Plan Aguablanca, la Junta de Extremadura, el SEXPE, la Diputación Provincial de Badajoz y el ayuntamiento de Monesterio.