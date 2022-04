Libertad bajo fianza para el joven de 23 años acusado del atropello mortal ocurrido en Fuente de Cantos hace poco más de un mes, el domingo 20 de marzo. El presunto autor permanecía en la prisión de Badajoz desde que fue detenido en su domicilio a las pocas horas de suceder. La víctima se llamaba Pablo Jesús Martín Vázquez, tenía 43 años y era natural de Fuentes de León. El accidente ocurrió en el kilómetro 48 de la carretera Ex-102, que une Segura de León con Fuente de Cantos, en dirección Montemolín. Según el auto al que ha tenido acceso este diario, la Audiencia Provincial ha acordado la libertad provisional del joven bajo fianza por importe de 6.000 euros, le será retirado el pasaporte con la prohibición de salir del territorio nacional y además tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado.

Ante esta decisión judicial, la familia no ha podido más que mostrar su malestar, porque la considera "injusta" dado que, en su opinión, existen "riesgos" relacionados con el comportamiento del acusado, que en el momento de ocurrir el accidente había ingerido alcohol y drogas, y además temen por el propio entorno de la víctima y de la persona que lo acompañaba cuando se produjo el atropello. La familia de Pablo Jesús Martín Vázquez lamenta que "no se ha hecho todo lo posible" en referencia a la investigación, pues aseguran que aún no se ha tomado declaración ni a la persona que acompañaba al fallecido y que vio todo lo que ocurrió ni tampoco a la mujer de Pablo.

Pablo vivía en su pueblo con su mujer y sus dos hijos, una chica adolescente y un niño que este año hará la comunión. Se dedicaba a la construcción con una empresa propia.

Tanto él como su compañero de 47 años, que también resultó herido aquel domingo, aunque de carácter leve, pertenecían a un club ciclista local denominado ‘Los Zorros’.

El presunto autor ingresó en prisión tras ordenarlo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Fregenal de la Sierra. Se enfrenta a varios delitos, entre ellos, uno contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, otro omisión del deber de socorro y homicidio imprudente tras haber fallecido una de las dos personas a las que arrolló.