Finalmente no hubo unanimidad entre todos los representantes municipales de las diez poblaciones que forman parte de la Mancomunidad de Tentudía sobre la necesidad de mantener cerradas las piscinas municipales a causa de la situación de la actual situación de emergencia por falta de agua.

La esperada reunión de todos los representantes municipales de la comarca se produjo la tarde de este lunes. Mercedes Díaz, presidenta de la mancomunidad expresó: "Tristemente no hemos conseguido el consenso”. Aun así, “la mayoría de los ayuntamientos, por responsabilidad ante la situación extrema que estamos atravesando, hemos decidido no abrir nuestras piscinas”, apuntó. Únicamente los representantes municipales de las localidades de Montemolín y Bienvenida dejan una puerta abierta a la posibilidad de ofrecer este servicio. Aunque aún no lo tienen decidido, "estarían sopesando la idea de poderlas abrir", afirmó la presidenta, utilizando para ello "pozos de sondeo", ya que el Plan de Emergencia por Sequía prohíbe "el llenado total o parcial de piscinas públicas y privadas" de agua procedente de la red general.

"Todos somos conscientes de que las piscinas municipales son servicios básicos y a todos nos gustaría abrirlas", dijo Díaz. "No ha sido una decisión fácil de tomar", pero la situación real es de "extrema sequía". En la decisión ha ponderado destinar todos los recursos hídricos disponibles para "garantizar el consumo humano, el de las empresas y el de la ganadería". En este contexto, sería muy difícil "justificar los cortes que se ya están produciendo en sectores productivos agrícolas y ganaderos mientras tenemos nuestras piscinas abiertas", reveló la alcaldesa de Calera de León, cuya piscina municipal no abrirá este verano. Tampoco lo harán las de Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio y Segura de León.

Informes

Durante esta reunión se presentó un informe detallado sobre la situación actual en la comarca, unido a un plan de infraestructuras hídricas sobre el que ya se está trabajando para "evitar cortes de agua entre la ciudadanía". Se trata de pozos de sondeo ubicados en diferentes municipios, de los cuales, uno ya vierte a la red y otros tres se incorporarán en fechas próximas. "Gracias a estos aportes y a todas las medidas que hemos estado tomando el agua embalsada está aguantando", subrayó Mercedes Díaz, con lo que las previsiones se amplían en el tiempo, y el agua para el consumo humano podría estar garantizada hasta el próximo otoño.

"Las repuestas de las administraciones superiores van bastante despacio", se lamentó igualmente la responsable de la mancomunidad. Mientras tanto, los representantes de los municipios afectados están poniendo, aseguran, "todos los recursos disponibles para que nuestros vecinos y nuestro sector empresarial no se queden sin agua". Desde la mancomunidad de Tentudía se vuelve a reiterar que "se agilice la interconexión con la presa de los molinos", más aún, por tratarse de "una obra aprobada por emergencia".