Denuncian presuntas irregularidades de una agente financiera en Valle de la Serena

Vecinos de la localidad pacense de Valle de la Serena han denunciado públicamente presuntas irregularidades de una agente financiera de la oficina que el grupo Santander tiene instalada en el municipio, según ha recogido Canal Extremadura.

Al parecer, la citada agente financiera externa al banco habría realizado un número indeterminado de movimientos no autorizados en cuentas de sus clientes. No obstante, hasta el momento no se ha presentado denuncia alguna ante la Guardia Civil, según ha podido confirmar este diario.

Por ahora el Banco Santander investiga lo sucedido para esclarecer los hechos, aunque ya ha comenzado con las devoluciones de los importes retirados de manera irregular a sus clientes, pero por el momento se desconoce la cuantía total y el número de personas afectadas.