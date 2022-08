Álvaro Diezma Gil, de la localidad toledana de Consuegra se ha proclamado vencedor del XXII Concurso de Cortadores de Jamón, que organiza el ayuntamiento de Monesterio dentro de la programación oficial del XXXI Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

“Para mí es un orgullo ser Cuchillo Jamonero de Oro. Es algo que venía persiguiendo desde hace muchos años. He venido tres veces. Dos como espectador y esta, la primera vez como concursante. Esta plaza tiene algo mágico. Monesterio no se explica, Monesterio, se vive y se siente”. Estas fueron las primeras declaraciones del flamante ganador del concurso. Diezma Gil, CEO de la empresa Cárnicas Diezma S.L., que llegó a este certamen como actual Campeón de España, no se conformaba con ese título. Quería conseguir “la joya de la corona”, dijo el campeón, que, tras conseguir este premio, se corona, con el título más ansiado por quienes se dedican a esta profesión. Dedicó el galardón a su esposa, embarazada, que se desplazó para acompañarlo.

El Cuchillo Jamonero de Plata se quedó en la tierra. Fue para el cortador de la localidad pacense de Almendral, Desiderio Sebastián Barquero. El bronce se marchó a tierras gaditanas, gracias a la magnífica actuación del cortador Juan Carlos Garrido Gallardo, de Jerez de la Frontera.

Seis cortadores

El sexteto de participantes, --elegidos por currículo y demostración gráfica del oficio, de entre la treintena de solicitudes recibidas--, se completó con los cortadores Geovany Almanza Molina, de la localidad de Gáldar (Las Palmas de Gran Canarias); Juan Antonio Barbero Peral, de Cáceres y Juan Blas Sánchez Saez, procedente de la población alicantina de Torrevieja.

Los concursantes dispusieron de hora y media para despiezar jamones del mismo peso en raciones de 100 gramos. El certamen se disputó al límite. Tanto, que prácticamente todos los participantes finalizaron su participación mientras se anunciaba por megafonía la finalización del tiempo establecido. Hay que reseñar, que la organización descalifica al concursante que no acaba la pieza en los 90 minutos de concurso.

Raciones

Otro de los grandes momentos del concurso es el pesaje, en público, de las raciones elegidas por cada concursante. Deben presentar un plato que se aproxime al máximo a los 100 gramos. El único en conseguirlo fue el ganador. Álvaro Diezma logró pleno. La ración presentada por Desiderio Sebastián pesó 95 gramos, y Juan Carlos Garrido, con una ración de 120 gramos, se pasó de peso.

Además de este aspecto el jurado puntuó de cero a diez, estilo, limpieza del jamón, limpieza y orden en el puesto de trabajo, rectitud en el corte, rapidez, grosor y tamaño de las lonchas, remate y apurado de la pieza y el emplatado general. También se tuvo en consideración el pesaje de cinco raciones elegidas al azar.

Degustación

La deliberación fue larga, pero el público aguantó casi hasta la una de la madrugada, momento en el que se anunciaron los nombres de los ganadores. La espera mereció la pena, pues los asistentes, que volvieron a llenar la Plaza del Pueblo, fueron obsequiados con la degustación de los seis jamones loncheados por los maestros cortadores que participaron en el concurso.

El jurado, presidido por el alcalde, Antonio Garrote, estuvo integrado por Francisco Javier Aguza, en representación de las industrias cárnicas participantes en el XXXI Día del Jamón de Monesterio; Antonio González Cárdeno, ganador del Cuchillo de Oro en el año 2.019 y Álvaro Gordito, monitor del XX Curso de Corte de Jamón. Como secretario actuó el del ayuntamiento, Antonio Prieto Benítez.

Antes de la entrega de premios el alcalde “felicitó” a todos los concursantes, ya que “si este certamen está tan valorado en toda España, es por la importancia que le dais quienes cada año os presentáis a este concurso”.

Las actividades del Día del Jamón de Monesterio tienen continuidad a lo largo de esta semana, con la celebración de XX Curso de Corte de Jamón, que se celebrará en las instalaciones del Museo del Jamón. La Fiesta del Jamón, de Interés Turístico de Extremadura, se celebrará el sábado, 10 de septiembre, en el recinto de la piscina municipal. A las 11 de la mañana se repartirán centenares de bocadillos de jamón entre los asistentes. A las 12:30 habrá una exhibición de corte de jamón, y lo largo de todo el día, degustaciones populares a cargo de las empresas colaboradoras.