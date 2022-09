La fiscalía de Badajoz pide una pena de 4 años y medio de cárcel para un vecino de Puebla del Maestre acusado de provocar un fuego que, en julio de 2017, arrasó 358 hectáreas de dehesa, monte bajo y olivares en el término municipal de esta localidad, así como otros 6 años de prisión por amenazas colectivas a vecinos de este mismo municipio. Además, solicita una indemnización de 253.000 euros para cubrir los daños provocados en fincas particulares y los gastos de extinción del incendio (8.233,49 euros), en el que, por su dimensión, tuvieron que intervenir cinco helicópteros, cuatro retenes y seis camiones autobomba del Plan Infoex, así como medio centenar de vecinos.

El ministerio público sostiene que el acusado pedía a distintos propietarios y arrendatarios de fincas de Puebla del Maestre que le permitieran el acceso a sus parcelas y la recogida de leña, pero cuando recibía un no por respuesta, reaccionaba de manera «agresiva» y les advertía de que sus cultivos podían arder, «con el propósito de menoscabar la paz y tranquilidad de los agricultores», que se sentían «atemorizados». Además, según la fiscalía, difundía por el pueblo que quemaría las propiedades de aquellos que no atendieran sus requerimientos.

Tras la negativa de varios propietarios, según el ministerio fiscal, el procesado «aplicó una fuente de calor directa en el combustible seco y abundante de pasto fino» de una finca del paraje Los Cotos, para después prender el pasto en otras dos parcelas de la zona conocida como Dehesa de Arriba. De estos tres focos, se inició el fuego que afectó, además de a estos parajes, al denominado La Solana. Ardieron 16,69 hectáreas de bosque de encina; otras 204,64 de dehesa de encina; 71,6, de pastizales; 34,46 de tierras agrícolas; y media hectárea de terreno improductivo.

El escrito del fiscal señala que los tres focos se originaron de forma escalonada, en un intervalo de tiempo de entre 15 y 10 minutos entre ellos, «con existencia de vías de comunicación públicas para vehículos que facilitaron el desplazamiento del acusado de uno a otro punto». El fuego comenzó sobre las 16.10 horas del 13 de julio y no se dio por extinguido hasta la una de la madrugada del 15 de julio.

Las partes estaban convocadas este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz para tratar de alcanzar una sentencia de conformidad, pero la defensa, en manos de Isidro González Lanot, no aceptó la propuesta de la fiscalía, que rebajaba la pena de prisión de los 10 años y medio iniciales a 5 años. «No hay ningún tipo de prueba que inculpe a mi defendido y, por lo tanto, vamos a defender su inocencia hasta los últimos extremos», aseguró el abogado.

En ese sentido, González Lanot criticó que la instrucción de la causa ha sido «bastante irregular» y lamentó las dilaciones sufridas, pues hace cinco años que está pendiente de juicio. Durante este tiempo, su cliente, que no ha llegado a entrar en prisión por estos hechos, no ha podido regresar a Puebla del Maestre, pues tiene en vigor una orden de alejamiento de su término municipal. Su letrado explicó que se ha recurrido desde que se dictó, pero que hasta la fecha ni el Juzgado de Instrucción, ni el de lo Penal (a donde llegó la causa, aunque no le compete juzgarla) ni la Audiencia Provincial de Badajoz han resuelto hasta la fecha.

El abogado del procesado consideró que su defendido ha sido imputado a partir de una «teoría delictiva» elaborada por el Seprona y la Guardia Civil tras el testimonio de algunos vecinos, pero que en ningún caso existe prueba que demuestre «ni de manera indiciaria» que su cliente haya participado en la producción del incendio. «Fue detenido por meras conjeturas y habladurías», aseguró.

Uno de sus hijos también estuvo incluido en esta causa, pero se archivaron los cargos contra él.

El juicio aún no tiene fecha, pero no será antes de enero de 2023.