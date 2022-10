Un grupo de 52 pensionistas, socias y socios del colectivo de mayores de Monesterio, acaba de regresar de un viaje por la costa malagueña donde han tenido la oportunidad de conocer un destino “con muchas opciones”.

Juan Vasco, miembro de la junta directiva y organizador del viaje ha destacado “la ilusión y las ganas” con la que este grupo de socias y socios ha participado de esta actividad cultural, donde han podido “descubrir y disfrutar” de los principales atractivos “culturales y gastronómicos” de la provincia de Málaga.

Benalmádena, Mijas, la ciudad de Málaga, Nerja con su Balcón de Europa y sus cuevas, Marbella y Puerto Banús, Estepona y Ronda, han sido los destinos de una apretada ruta de una semana de duración, en un destino “con mucha historia”, más allá del turismo de sol y playa de la costa malagueña.

Convivencia

Los participantes han destacado la “convivencia” en una ruta marcada por la alegría y las ganas de diversión, retomando actividades previas a la larga pandemia que todos hemos padecido, y de manera específica nuestros mayores.

Manoli Bautista, una de las expedicionarias, ha destacado “el grado de avenencia” entre todos los participantes. “Teníamos muchas ganas de sacar todo lo que teníamos dentro, después de lo que hemos pasado con la pandemia”. Manoli destaca la “unión, la amabilidad en el trato entre todos y lo excepcional de un grupo repleto de valores”.

Para Juan Muñoz, otro de los integrantes del grupo, el viaje ha sido “inolvidable”. Destaca, “organización, recorridos, alojamiento, gastronomía…”, una experiencia “que supera en casi todos los aspectos viajes anteriores”. Los ha vivido todo tan intensamente, “que se nos ha hecho corto y se nos han quedado muchas cosas por ver”, dice Juan Muñoz, dispuesto al volver.

Cayetana Fernández ha regresado “encantadísima” y coincide en la “calidad humana del grupo y la excelente relación entre todos”. Cayetana era reticente a hacerse socia del colectivo de pensionistas. “No me quería hacer mayor”, pero desde el primer momento “me he sentido integrada y muy a gusto”, con lo que “invita” a quienes aún no pertenezcan al colectivo, “a que se asocien y disfruten” de todas las actividades programadas.

Juan Vasco

Todos han agradecido públicamente “la predisposición y el trabajo” de la Junta directiva, y de manera concreta, la “implicación” de Juan Vasco que, por razones de edad, y tras muchos años en tareas directivas de este colectivo, ha anunciado que no repetirá como miembro de la dirección de la asociación de pensionistas que tiene convocada elecciones para finales de año.

Tras esta actividad, la asociación ya perfila las previstas durante los próximos meses, que se inician este mismo fin de semana con el baile de los sábados, a partir de las 20:30 horas. La próxima semana comenzará la venta de la Lotería de Navidad y durante diciembre les harán llegar a todos sus asociados el tradicional regalo navideño. La última actividad del año será la cena de Nochevieja.