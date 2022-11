La Plataforma en Auxilio del Hospital de Llerena celebrará este jueves el 40 aniversario de este centro sanitario con el corte de una carretera y un paro general en protesta por la «situación de precariedad» en que se encuentra. El colectivo, que hace una semana denunció en unas jornadas de desarrollo rural en el Parlamento Europeo la situación, continúa así con sus protestas.

Según ha lamentado, con los años el hospital tiene menos servicios y ha puesto de ejemplo que los radiólogos solo están de guardia en días alternos y que no hay especialistas en traumatología en las urgencias de viernes a domingo, festivos ni periodos vacacionales. En cirugía ya no se hacen intervenciones de calado y prácticamente desaparece la cirugía mayor. La plataforma ha advertido de que el «proceso de desmantelamiento» se ha acelerado con la actual gerente, Rosa Soria Corón y aunque el Servicio Extremeño de Salud se comprometió a corregir los errores, «la situación no ha cambiado».

Por ello, la plataforma ciudadana ha justificado sus protestas en las «falsas promesas» por parte del SES y ha citado la implementación de la técnica del ganglio centinela, la unidad de críticos y la unidad de neonatología «que se inaugura sin ningún persona»". En este sentido, ha recalcado que es un «cúmulo de agravios» que se vienen produciendo desde años, lo que «confirma las directrices de desmantelamiento que se está llevando a cabo desde la Administración autonómica».

Por último, ha recordado que en varias ocasiones ha solicitado por escrito una entrevista con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, pero «éste esquiva cualquier respuesta a esta plataforma compuesta por más de 5.000 ciudadanos de la zona sur de Extremadura».