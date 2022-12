La programación cultural para la Navidad que organiza el ayuntamiento trajo hasta Monesterio a la autora extremeña Lupe García Araya, (Ribera del Fresno, Badajoz), para la presentación de su segundo poemario en solitario, titulado ‘Un ático en ruinas’; una obra “muy personal”, inspirada en “las historias y los sentimientos de las gentes”.

La autora comenzó a escribir los textos que aparecen en esta edición, --algo más de medio centenar de poemas--, “hace algunos años”. Versos “intimistas”, y poemas “de amor y desamor” recopilados en un trabajo con el que la autora pretende la reflexión del lector. El título se extrae de uno de sus poemas: “Los vaivenes de la vida. A veces puedes estar en lo más alto, --en el ático--, y en otras ocasiones bajar a los infiernos”, explica la autora. Su nueva obra refleja el “compendio de aquellos versos que me más me han ido tocando la fibra sensible. Poemas que erizan la piel y llegan al corazón”, sostiene Lupe García.

Se trata de la segunda publicación en solitario de esta poetisa extremeña, (ha participado en diversas publicaciones con otros autores), que ha contado con el apoyo de la editorial ‘Stela Literaria’, asociación sin ánimo de lucro ubicada en la localidad pacense de Azuaga. La autora se autodefine como una persona que “no vive de la poesía, pero a la que la poesía le da vida”.

Lupe García Araya invita a la lectura de poemas pues, “la poesía nos destapa esa sensibilidad que a veces todos tenemos oculta”.

Presentación

El acto de presentación tuvo lugar en la sala de conferencias de la casa de la cultura. La presentación corrió a cargo del técnico de la biblioteca municipal ‘Cervantes’, Sixto Torres y por el amigo de la escritora, Juan Francisco Llano, encargado de glosar la semblanza biográfica de Lupe.

Entre quienes acudieron a esta cita cultural se encontraban algunos de los integrantes del Club de Lectura, para quienes, la biblioteca puso a disposición algunos ejemplares de la obra para su lectura, previa al encuentro con la autora.