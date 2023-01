La Guardia Civil ha intervenido y retirado de un establecimiento comercial de la localidad pacense de Higuera la Real casi 4.000 artículos de pirotecnia que se vendían de manera ilegal. Según han informado fuentes de la comandancia, el material fue incautado dentro de la campaña de inspección puesta en marcha para el control de venta y uso de este tipo de material, después de que los agentes comprobaran que el dueño del negocio, que acumulaba 3.940 unidades de diferentes categorías en su local, carecía de autorización para comercializar estos artículos.

Entre la mercancía intervenida, la Guardia Civil encontró material pirotécnico que requiere manipulación "exclusiva" por parte de personal cualificado y cuya venta está prohibida expresamente en el tipo de establecimientos en el que fue hallado. El responsable del comercio ha sido propuesto para sanción por infracciones graves del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, por lo que se enfrenta a multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.

La Guardia Civil explica que el objetivo de esta campaña es controlar la seguridad en el almacenamiento, conservación, manipulación y venta, para que los consumidores adquieran estos artículos en condiciones óptimas para uso lúdico, cívico y responsable. En este sentido, recuerda que la compra en puntos de venta autorizados evita cualquier peligro, pues las instalaciones cumplen con las condiciones idóneas para su comercialización. La venta ambulante de material pirotécnico está prohibida.

El reglamento que regula la utilización de este tipo de material y las edades de uso establece varias categorías: artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser utilizados en zonas delimitadas por mayores de 12 años; artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido para uso en zonas delimitadas por mayores de 16 años; y artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados al aire libre en zonas de gran superficie, cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, que solo pueden manejar mayores de 18 años.

Consejos

Para evitar incidentes y manipular con seguridad los artículos pirotécnicos, la Guardia Civil aconseja no guardarlos entre la ropa ni los bolsillos; no manipular sus componentes ni extrae su contenido; no encenderlos nunca cerca de otros artificios; adquirirlos únicamente a comerciantes y profesionales autorizados; y utilizarlos solo en zonas autorizadas y en espacios abiertos sin riesgo de incendio y siguiendo las instrucciones de uso del fabricante.

Asimismo, la Benemérita recuerda que el uso de los conocidos popularmente como petardos y cohetes por parte de los más pequeños pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, perdida de visión y audición e incluso amputaciones.