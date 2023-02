Garbayuela danza por San Blas. Este pequeño municipio pacense de apenas medio millar de habitantes, situado al oeste de la comarca de la Siberia lindando con la comunidad de Castilla-La Mancha, celebra estos días sus fiestas tradicionales. Esas en las que los ‘danzaores’, cada mes de febrero, acuden a la iglesia de San Pedro y llevan a cabo la danza de San Blas, la fiesta popular por antonomasia de Garbayuela.

Sin embargo, la de este año ha sido más especial si cabe. Por primera vez, dos chicas danzaron al compás de los mayores. Nadia, de 16 años, y Lydia, de 14, no ocultaron su ilusión y nervios antes de comenzar la danza. Todo mientras el repique de las campanas marca el inicio del baile.

Otro de los habituales ‘danzaores’ es Fernando Romero, vecino garbayuelo de 59 años. «Soy ‘danzaor’ desde que estaba en el colegio, quizás desde que tenía cinco años. No lo recuerdo bien. Luego, ya de adulto, hubo algunos años que no pude venir porque trabajé fuera», espeta a este diario mientras un grupo de compañeros suyos se prepara para danzar al ritmo de la música tradicional de estas fiestas. Para él, al igual que para otros muchos vecinos del pueblo danzar los significa todo. «Es algo que lo llevamos en la sangre desde pequeños y cuando no lo puedes hacer te sientes mal. Es una ilusión muy grande», dice sin titubear.

Pero este año uno de los aspectos más destacados ha sido ver a dos chicas bailar. «Tuve una sobrina hace años que danzó desde pequeña», dice Fernando, al tiempo que agrega que «antes esta tradición era mayoritariamente de hombres, pero las mujeres también tienen que danzar. Debe ser una fiesta de todos», cuenta.

Tradición

Y es que estas fiesta de San Blas, declarada Bien de Interés Cultural, tienen un origen celta. Por parejas, y siguiendo el compás de la danza, los ‘danzaores’, ataviados con camisa blanca, pantalón negro, fajín rojo y lazo rojo al cuello, interpretan la coreografía al unísono. Cada 3 de febrero se celebra una programación festiva que comienza con la eucaristía y posterior procesión en honor a San Blas. También es típica la degustación de dulces típicos al finalizar la misa y por la tarde disfrutar de una jornada lúdica con atracciones y una verbena para todos los asistentes. Una fiesta de la que disfrutan los vecinos de esta localidad y los numerosos visitantes.