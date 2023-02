El Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero de Monesterio amplía su participación en el programa educativo europeo Erasmus Plus con la acogida de cinco estudiantes italianos, que permanecerán en este centro educativo entre los meses de marzo a mayo, donde cursarán estudios de 1º de Bachillerato junto a sus compañeros españoles.

Esta iniciativa, explica la profesora María José Casimiro, se une a las actividades que en esta misma materia se han venido desarrollando a lo largo del curso, con la participación de estudiantes del ciclo de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, para la realización de prácticas en Italia, o la recepción de tres alumnas francesas, que han permanecido en Monesterio durante un mes, compaginando estudios con prácticas en la Residencia de Mayores.

Llamamiento

El Instituto de Secundaria ha solicitado un nuevo proyecto Erasmus en el ámbito escolar, para alumnado de ESO y Bachillerato, con la intención de que el próximo curso, chicos y chicas que cursan sus estudios en Monesterio, puedan convivir con familias y estudiantes de otros países. En este marco de cooperación, en apenas unas semanas, 5 estudiantes, de 17 años, procedentes de distintas localidades próximas a Roma, vendrán a Monesterio para participar de un proyecto de intercambio con una duración de 3 meses.

En esta ocasión, el alumnado extranjero convivirá en régimen de acogimiento familiar. Ante esta situación desde el centro educativo se ha lanzado un “llamamiento” para aquellas familias que deseen acoger en su hogar a alguno de estos estudiantes. “Además de lo enriquecedor de esta experiencia, (están aprendiendo a hablar español y además de su idioma hablan inglés), las familias que participen recibirán una compensación económica de entre 500 y 600 euros mensuales”, manifiesta María José. El centro busca familias que tengan algún hijo o hija matriculados en el centro, y a ser posible de la misma edad. No obstante, “podrán formular su solicitud todas aquellas familias interesadas, independientemente de si tienen, o no, hijos en el centro”.

Quienes deseen participar de este programa “deberán contactar lo antes posible” con la Jefatura de Estudios del IES Maestro Juan Calero.

En Portugal

Además de esta iniciativa, el centro volverá a cooperar en su tradicional Erasmus con Portugal. Este curso, señala María José Casimiro, el Instituto ha firmado convenio con una residencia en la ciudad de Elvas, con lo que el alumnado del ciclo de grado medio, realizará sus prácticas en Lisboa y Elvas.