La presidenta del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, participó ayer en Monesterio en el acto de presentación de la candidata del PP a la alcaldía de esta localidad. Guardiola presentó a Ana Campos, como una persona “que va a traer aire fresco a la política local” y que “va a pelear por las demandas y los sueños de todos los vecinos de Monesterio”.

La líder del PP en la región calificó a la candidata como “una mujer joven, preparada y valiente”, que tiene la “sana ambición de querer cambiar todo lo que no funciona y de mejorar la vida de las familias y de las empresas de Monesterio”. Guardiola expresó que la candidata “va a conformar su programa de gobierno de la mano de los monesterienses”. La presidenta regional del PP pidió a la candidata “que no tenga miedo de alzar la voz”.

Refiriéndose a cuestiones comarcales, la presidenta regional del Partido Popular, resalta la problemática del agua: “El ecologismo mal entendido lo que hace es condenar a la comarca de Tentudía a vivir amenazada por la falta de agua”. Según Guardiola, “Si en Moncloa tocan corneta y dicen que sacan el proyecto de la presa del Bujo del plan hidrológico, ni Vara ni el alcalde dicen nada”.

Entre todos

“Estoy aquí porque los vecinos de Monesterio me lo han pedido”; manifiesta la candidata a la alcaldía. “Voy a cambiar todo lo que no funciona y no lo voy a hacer sola. Lo haremos entre todos”. Ana Campos se define como una persona “incansable” y afirma que “cambiará lo que no funciona”, comenzando porque “todos los vecinos de Monesterio opinen con libertad sin ningún tipo de represalias”, para que “funcione la comunicación entre los vecinos y el ayuntamiento”.

“Ahora es el momento de que Monesterio me siga hablando, como lo ha hecho estos meses atrás”, destaca la candidata. “La escasez de agua es un problema vital”, al igual que el de la “sanidad”, sostiene Ana Campos, con un Centro de Salud “desbordado”.

La candidata a alcaldesa afirma que su equipo trabajará para que “Monesterio se coloque en lo más alto a nivel nacional e internacional y se esforzará para que la localidad “se desarrolle económicamente y atraiga empleo y riqueza, apostando por la cultura y el turismo de calidad”.