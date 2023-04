La sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio acogió la presentación del libro ‘Dos generaciones de amor’, de la joven escritora de la localidad Carmen Colorado Ferreira. Acompañada por Ana Luceno, responsable de la biblioteca municipal Cervantes, la autora, presentó públicamente su primera creación, que surgió durante la cuarentena de la pandemia.

Se trata de una auto publicación basada en la narración de una historia en la que la autora cuenta el “retorno a casa de Carlota, tras 20 años de ausencia”. Reencuentros, enfrentamientos y un pasado que sigue muy presente, forman parte de la trama de un libro que se editó en julio del año pasado, convertido en top ventas de la plataforma digital en la que se puede adquirir.

Profesora de Educación Infantil, (ahora enfrascada en la preparación de las oposiciones), la autora compagina los estudios con la escritura. Lo que comenzó como un puro “entretenimiento” durante tantas horas de confinamiento, se ha convertido en toda una “pasión”. Es más, según revela Carmen Colorado, “en el momento actual, si hay algún día que no escribo es como si me faltara algo. Escribir se me ha hecho imprescindible. Lo es todo para mí.”

Normalización

Con respecto al género literario, la autora expresa que la escritura de los textos de su primera creación le resultaron “bastante fáciles”. Su deseo, era “normalizar” ante la sociedad la situación de “pareja homosexual de dos chicas y añadir la diferencia de edad. Algo que todavía cuesta entender”. Pasados ocho meses desde su publicación, Carmen Colorado reconoce que la comprensión de esta historia “ha llegado a ser más arriesgada de lo que pensaba”. Aun así, la autora se siente muy satisfecha. “Mi intención era hacer llegar al lector el nivel de normalización de este tipo de relaciones, entendida desde mi perspectiva, y creo que lo he llegado a conseguir”.

Carmen Colorado avanzó que durante este año sacará a la luz cuatro nuevas publicaciones. La primera, titulada ‘Todo al rojo’, el próximo día 22 de abril. El libro narra la historia del reencuentro de dos mujeres que “conectaron sus almas sin saberlo” y tiempo después vuelven a verse, ahora, convertidas en compañeras de trabajo.

A cuatro manos

El segundo texto se publicará a modo de colaboración con otra autora que también escribe ficción lésbica. Una creación “a cuatro manos”, en la que durante el proceso de creación Carmen afirma haber “aprendido muchísimo”. La previsión es que pueda ponerse a la venta a principios del próximo mes de mayo. La siguiente publicación está prevista para principios del mes de septiembre y el último está programado para antes de Navidad, ya que su temática tiene cierta relación con esta celebración. Carmen Colorado, muy ilusionada con sus próximos proyectos literarios, afirma que éste, sin duda, será para ella “un gran año”.

La actividad, que contó con la presencia de casi un centenar de espectadores, estuvo organizada por el ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la biblioteca municipal ‘Cervantes’, la Universidad Popular, Diputación de Badajoz y el Plan de Fomento a la Lectura de Extremadura.