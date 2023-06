El escritor y periodista Fernando Olmeda presentó en Monesterio la edición reeditada de su libro “El látigo y la pluma. Homosexuales en la España de Franco”. Un libro escrito hace casi veinte años, reeditado, “pero no actualizado”. Con el paso del tiempo, la publicación quedó descatalogada. Ahora vuelve a los estantes de las librerías, con la intención de refrescar la memoria de muchos, pero fundamentalmente, revela su autor, “para que la gente más joven pueda tener acceso al libro, conozcan qué fue aquello de la dictadura de Franco y que los derechos no caen del cielo”. El ensayo regresa, para la reflexión de comportamientos sociales “que no deben volver a repetirse”.

Olmeda participó en la jornada central de la semana de actividades LGTBI promovida por el ayuntamiento de la localidad. Juan Molina, integrante del club de lectura, introdujo al autor: “Su obra forma parte de nuestra historia. Una historia que nunca debemos olvidar, porque forma parte de lo que hoy somos”. Resistencia La dureza de esta obra, que “reivindica el honor robado a cuantos fueron perseguidos y ultrajados durante el franquismo debido a su orientación sexual”, contrasta con algunos pasajes en los que “gente, a pecho descubierto dan lecciones de supervivencia” frete a acusaciones, arrestos, presidios, palizas o destierros. Olmeda, que se sintió muy cómodo entre la audiencia monesteriense, desgranó las páginas de esta publicación, “muy recomendable, dijo, para conocer lo que fuimos, entender lo que somos y, de alguna manera, construir el futuro entre todos”. “Hay mucho por hacer. Probablemente muchos episodios del libro se repiten a fecha de hoy…, pero hemos avanzado mucho”, subraya el autor, quien, parafraseando a Pedro Zerolo concluye: “Los derechos se conquistan, los derechos se disfrutan y los derechos se defienden”. En este punto, Olmeda recuerda como hace 20 años, “el libro fue una herramienta de lucha para conseguir la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, y hoy, quiero que siga siendo una herramienta de lucha en vista de la situación que tenemos en nuestro país”. Una especie de “dique de contención”, para seguir “peleando por la igualdad y la felicidad”. Manifiesto Tras la presentación de la obra, en una animada charla entre lectores y autor, que se produjo durante el aperitivo que sirvió la organización, tuvo lugar el acto institucional de las jornadas LGTBI de Monesterio. Participaron la concejala en funciones de cultura, Loli Vargas, encargada de introducir el acto, y la pregonera de las jornadas, Carmen Colorado Ferreira, encargada de la lectura del manifiesto redactado por el ayuntamiento. Tras las intervenciones, tuvo lugar el acto de entrega de premio al cartel anunciador de las jornadas, obra de Eric Laharena, que se hizo con el premio de 300 euros con el que está dotado este concurso, al que acudieron una docena de participantes. Antes de recoger su premio, el autor, explicó el significado del contenido de su obra.