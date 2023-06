Loli Vargas Villalba ostenta desde este sábado, 17 de junio, el cargo de alcaldesa de Monesterio. La primera mujer en conseguir la máxima representación municipal desde el inicio del periodo de los ayuntamientos democráticos.

Tal y como se reflejó en las últimas elecciones, el nuevo ayuntamiento queda constituido con 8 concejales del PSOE y 3 del PP. El pleno extraordinario de Constitución se celebró a las doce del mediodía en el auditorio de la casa municipal de la cultura, donde se congregaron casi 300 personas.

En su intervención, tras ser proclamada alcaldesa, Loli Vargas se comprometió a "trabajar por todos los ciudadanos de Monesterio, quienes me votaron y quienes no, a través de políticas cercanas, participativas y coherentes con Monesterio". Una política, dijo la alcaldesa, "con la que os sigáis sintiendo orgullosos de ser monesterienses, de la que seáis los auténticos protagonistas de nuestro proyecto". "A partir de este momento me convierto en vuestra alcaldesa y os quiero decir que podéis contar conmigo y mi equipo de gobierno para todo lo que necesitéis", expresó.

Durante su discurso tuvo palabras emotivas hacia su familia, su grupo de concejales, sus compañeros del PSOE y, de manera espacial, para Antonio Garrote, alcalde duranta las últimas cuatro legislaturas, presente entre el público asistente. "Antonio Garrote no solo seguirá siendo siempre nuestro alcalde, sino que será siempre esa gran persona que lo ha dado todo por Monesterio y por su gente, con una capacidad de gestión difícilmente superable", manifestó. A los trabajadores municipales les pidió "su apoyo" para sacar adelante los proyectos futuros.

La oposición

La alcaldesa felicitó públicamente a los representantes del PP en el ayuntamiento. "Es momento de dialogar, para avanzar y progresar", les dijo Loli Vargas. "Vuestra posición en la oposición también requiere de un gran ejercicio de responsabilidad, Monesterio se merece una oposición sensata".

En un claro gesto de cortesía, antes de iniciar su discurso, Loli Vargas cedió la palabra a la representante popular, Ana Etanal, que felicitó a la nueva alcaldesa y agradeció los apoyos y confianza recibidos, comprometiéndose a trabajar por el pueblo de Monesterio.

Procedimiento

Tras la constitución de la mesa de edad, presidida por Manuela Ferreira Delgado y en la que también se integró como concejala electa más joven María del Mar Megías Pecellín, se procedió al juramento o promesa de todos los cargos electos. A continuación, Antonio Prieto, secretario de la corporación, solicitó a las candidatas de las dos formaciones con representación municipal expresar su deseo de concurrir al cargo de alcaldesa. Ana Campos Eltanal, cabeza de lista del PP, obtuvo los tres votos de su grupo y Loli Vargas, los 8 sufragios de grupo del PSOE, con lo que, tras prometer su cargo, Loli Vargas Villalba se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de Monesterio.

En la nueva corporación municipal se integran como concejales del PSOE Eloy Sánchez Sánchez, Manuela Ferreira Delgado, Javier Granadero Rodríguez, María del Mar Megías Pecellín, Antonio José Villalba Muñoz, María Fernanda Díaz Barriga y Guillermo Robledo González. El grupo popular está formado por Ana Campos Eltanal, Margarita Núñez Sánchez y Cristina García Medina.