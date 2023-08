Hasta el próximo día 25 de agosto puede visitarse en las instalaciones de la casa de la cultura la exposición que recoge algunos de los trabajos realizados por el alumnado de la Escuela Municipal de Pintura de Monesterio. La inauguración de esta muestra expositiva sirvió de clausura para un curso que ha contado con más de un centenar de alumnos en las modalidades de arte creativo y pintura.

Antes de proceder a la apertura oficial de la exposición tomaron la palabra la concejala responsable del área de Cultura y Turismo, Manola Ferreira y la profesora de esta modalidad artística, Isabel Delgado. Ferreira abundó en la importancia de las artes plásticas para la educación. “Depositáis mucha confianza en vuestros profesores y en todos los proyectos que se desarrollan desde la casa de la cultura”, manifestó la concejala que afirmó sentirse “muy orgullosa” por “el trabajo y la colaboración” de quienes integran esta aula de la Escuela Municipal de Pintura, que aglutina a unos 80 alumnos de prácticamente todas las edades.

Isabel Delgado “agradeció” el apoyo recibido por parte del ayuntamiento a la hora de diseñar esta actividad cultural. Del mismo modo trasladó su agradecimiento a familiares y alumnado, por su presencia en la inauguración de esta exposición, teniendo en cuenta las altas temperaturas de la jornada. Sobre sus alumnos dijo sentirse “muy orgullosa”, por su “constancia”. Isabel insistió en el “gusto por el arte y la cultura” que desde siempre se ha manifestado entre la ciudadanía de Monesterio.

Encantadas con su profesora

Tomaron también la palabra tres jovencísimas alumnas de la escuela. “En estas clases de pintura me lo ha pasado genial, porque Isa nos ha enseñado muchas cosas, es muy buena y no se enfada”, comentaba Ángela Girol. “Yo, no quería que se acabara el curso, Isa es muy buena profesora, me ha enseñado muchas técnicas de pintura”, expresó Alba Sánchez ante quienes acudieron a la presentación oficial de la muestra. Alba Calderón, que lleva 2 cursos en la escuela quiso expresar la dificultad que entraña aprender a dibujar: “Nuestra profesora nos enseña a pintar muy bien, como si fuera fácil; pero no lo es”.

Tras el acto de inauguración, el alumnado recibió un original marca páginas personalizado, como recuerdo de su paso por este curso. Acto seguido se procedió a la apertura de la sala de conferencias, donde ha quedado instalada esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo día 25 de agosto en horario de visitas de 18 a 21 horas.

La Escuela Municipal de Pintura de Monesterio posee en la actualidad más de un centenar de alumnos. El plazo de admisión para el curso 2.023/2.024 finalizó el pasado 16 de junio en las modalidades formativas de niños y niñas de 4 a 7 años y jóvenes y adultos.