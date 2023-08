Los años pasaban pero la sevillana Marina Marín no cejaba en su empeño de encontrar la imagen de la Virgen que estaba en la parroquia de su barrio y que robó su corazón cuando apenas era una niña. La joven le perdió la pista, ya que esta talla fue sustituida, y finalmente en 2018 su búsqueda dio resultado. En un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, en la parroquia de San Ildefonso la esperaba la que para ella es su madre, la Virgen del Rosario.

«La he buscado por cielo y tierra y jamás pensé encontrarla en un pueblo de Extremadura», dice. La vida le dio el regalo más grande que hasta ahora ha tenido. «Para mí la Virgen es una joya y Puebla de Obando es su joyero que la guarda y la mima como su tesoro más preciado», comenta emocionada.

Pero Marina no es la única protagonista de esta historia de amor, tiene a alguien a su lado que la acompaña en todas las visitas que hace a la localidad pacense, su pareja y futuro marido, Javi Ramiro. Él se siente orgulloso de que Marina por fin haya encontrado a su Virgen. «Es maravilloso ver la ilusión y la sonrisa con la que viene en el coche cada vez que venimos a verla».

Ambos reconocen que no solo ha sido la Virgen, sino también la hospitalidad y amabilidad de los vecinos con los que se relacionan, los que han hecho que se sientan como «en casa».

Marín todavía recuerda la primera vez que llegó al pueblo. «La iglesia estaba cerrada y ya pensaba que tenía que darme la vuelta. Sin embargo, me encontré a un vecino que me mandó a casa de la sacristana y ella, muy amable, me abrió la parroquia para que yo pudiera reencontrarme con la dueña de mi alma», apunta.

Ya son varios años en los que esta pareja sevillana reserva unos días de sus vacaciones para acudir a Puebla de Obando. «Solemos venir varias veces, aunque sobre todo intentamos acudir a los actos principales como son el besamanos de agosto o la procesión que se celebra en el mes de octubre», explica Ramiro.

Marina y Javi profesan una gran devoción a la imagen de la Virgen y señalan que lo que más les gusta es ver como todo el pueblo la quiere y la cuida. «Cuando me voy siento mucha pena porque me separo de ella, pero sé que la dejo en buenas manos». De hecho, Marina se ha tatuado las «coordenadas exactas» de la capilla en la que se encuentra la Virgen. Así, aunque esté lejos, la siento más cerca que nunca», comenta.

«Todo lo que hago es por amor y jamás pediré nada a cambio, con verla, me sobra», explica. Aunque en la parroquia no pensaron lo mismo, puesto que el fervor de estos jóvenes es tan grande que el año pasado decidieron ofrecerle a Marina ser camarera de la Virgen. «Rotundamente dije que sí, ni me lo pensé. Para mí es un verdadero honor estar junto al vestidor en la labor que realiza y aún no sé como agradecerlo».

Marina dice que cada vez que acude a los cambios de vestimenta se sorprende, ya que «es impresionante» el trabajo que realiza Daniel Castaño, el vestidor. «Se supera en cada cambio y trata a la Virgen con un mimo y una delicadeza que es digna de alabar».

En breves fechas la pareja contraerá matrimonio en la capital hispalense, aunque si fuera por ellos se casarían en Puebla de Obando. «Hacerlo aquí sería imposible por cuestiones meramente logísticas, pero algo de lo que estoy completamente segura es que nuestros hijos se bautizarán al igual que lo hice yo, a los pies de la que ha sido, es y siempre será la que nos ayuda y protege, nuestra reina, la Virgen del Rosario».