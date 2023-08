Para Rufino Garrote, presidente de la peña mojonera ‘El Chorrito’ de Monesterio, este martes era un día normal, de mucho trabajo y preparativos, pero de gran satisfacción personal, por haber logrado reunir a decenas de aficionados al mojón, en un campeonato promovido por el ayuntamiento, para celebrar las fiestas del emigrante. Una jornada más de alegría y convivencia entorno al deporte autóctono local del que tanto presume Rufino. No en vano, hace casi tres décadas, Rufino, --a punto de cumplir 84 años--, se propuso rescatar del olvido este peculiar deporte, con el objetivo de fomentarlo entre los más jóvenes y mantener para siempre su supervivencia.

La jornada se diseñó como uno de tantos intercambios con la peña de la localidad pacense de Llera; una de las pocas poblaciones del sur de Extremadura que aún conserva un deporte ancestral, casi de las mismas características que el que se juega en Monesterio, basado en la certera puntería de caer un palo a tiro de piedra.

Como suele ocurrir en este tipo de actividades, el ayuntamiento preparó bebida y asados ibéricos para todos. Esta es la forma de disfrutar y compartir las largas tiradas. Se montaron seis equipos y comenzó el campeonato. Rufino estaba exultante: “Da gusto ver a tanta gente junta jugando al mojón, entre ellos, chiquillos y jóvenes”, expresaba.

La sorpresa

Sobre las dos del mediodía se anunció por megafonía que se pararan las partidas. Algo totalmente inaudito en este tipo de competición, en la que los jugadores no paran hasta finalizar sus partidas. Sus compañeros de peña le habían preparado una grata encerrona. Poco a poco, socios, jugadores, familiares, público asistente y las alcaldesas de Monesterio y Llera, Loli Vargas y Ana Torres, respectivamente, fueron rodeando al presidente de la peña.

“¡Que está pasando aquí!”, formulaba sorprendido Rufino. “Nos ponemos todos en grupo que nos vamos a hacer una foto”, sugirieron sus compañeros. En ese momento, Manuel Pecellín, ‘Pineo’, (segundo miembro más antiguo de la peña), le hizo entrega de una placa conmemorativa con este texto: “En reconocimiento por su dedicación desinteresada en promover el mojón, ya que, con su pasión por este deporte, nacido en nuestra localidad, ha conseguido transmitirlo a otras generaciones asegurando su futuro”. Todos los asistentes irrumpieron en un fuerte aplauso y Rufino sólo acertaba a decir “no me lo esperaba. No me lo esperaba, Yo no sabía nada”.

Su nieto

La emotividad del acto siguió en aumento. Su nieto José Carlos Garrote habló en nombre de la familia. Visiblemente emocionado José Carlos exteriorizó la “alegría y el orgullo” que para su familia representa este homenaje: “Quiero felicitarte de todo corazón por este reconocimiento que refleja el impacto positivo que has dejado en este pueblo y en nuestras vidas”. Su nieto resaltó las virtudes del abuelo Rufino: “Faro de honor y virtud, un ejemplo a seguir como esposo, padre y abuelo. Una lección de amor incondicional que llevamos en nuestros corazones”.

Pero la influencia de Rufino, “trasciende de las paredes del hogar y se proyecta en todo el pueblo de Monesterio”. Pues, su “pasión y compromiso” ha logrado transformar “un simple juego en algo que une a toda una comunidad”.

Hermanamiento

La jornada no pudo ser más emotiva. Al homenaje al presidente se unió la propuesta anunciada por la alcaldesa de Llera para el posible futuro hermanamiento de ambas localidades propiciado por la práctica de este deporte.

Precisamente coincidiendo con este día, explicaba Ana Torres, “nuestros aficionados se han consolidado como grupo y formalizarán su asociación el próximo mes de septiembre”. Después, ambas peñas están preparando un intercambio internacional con Portugal. Aún existe alguna localidad rayana en la zona del Alentejo que practica una modalidad de este deporte heredado de sus ancestros. Será otra fecha para recordar, en la que podría anunciarse el hermanamiento de Monesterio y Llera, gracias al denodado empeño de Rufino Garrote.