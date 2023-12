El juicio contra el alcalde de Oliva de la Frontera, Juan García Torres, del Colectivo Independiente Olivero (CIO), acusado de prevaricación y falsificación de documento oficial por el presunto desvío de fondos públicos para obras a subvenciones a los vecinos para el pago de la tasa del agua, se ha vuelto a suspender este martes, por tercera vez, en la Audiencia Provincial de Badajoz. En esta ocasión, el motivo ha sido que el ayuntamiento se ha retirado del procedimiento judicial como acusación particular, una decisión acordada un día antes de la vista por la comisión de gobierno, pero que el tribunal entiende que debería haber sido adoptada en pleno, según establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El abogado que representaba al ayuntamiento cuando se interpuso la denuncia en el 2016, bajo el gobierno del PSOE, presentó su renuncia a finales de noviembre y este martes, el nuevo letrado del consistorio, que ahora gobierna CIO, ha comunicado a la sala la decisión de retirarse del procedimiento.

La fiscalía -que solicita para García Torres 4 años y 6 meses de cárcel, 15 de inhabilitación para ejercer cargo público y el reintegro de más de 58.000 euros a las arcas municipales- alega que es necesario ese acuerdo plenario para la renuncia de acciones sobre la responsabilidad civil y jurídica del alcalde, máxime en una causa en la que el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera figura como «posible perjudicado».

Juan María Calero, abogado del alcalde y del otro imputado en este proceso, el exarquitecto municipal, sin embargo, defiende que la retirada de un procedimiento judicial es un «acto voluntario» y que, igual que no se requirió un acuerdo de pleno para presentar la querella contra García Torres, para la renuncia basta con la decisión de la comisión de gobierno.

Este argumento no fue compartido por el tribunal, que ha reprochado que la decisión de renunciar por parte del ayuntamiento no se hubiera tomado hace «cuatro meses», es decir, tras las elecciones municipales de mayo, cuando CIO obtuvo la mayoría absoluta. «Se acerca a los límites de la mala fe procesal», ha llegado a decir el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, quien ha subrayado que ante este «obstáculo procesal», no quedaba más remedio que suspender el juicio. La nueva fecha prevista para la vista es del 23 al 25 de abril.

La defensa, por su parte, ha negado que haya existido mala fe procesal y ha recordado que esta causa comenzó a instruirse hace ya 9 años, lo que ya ha supuesto para García Torres «una pena de banquillo», cuando, en su opinión, el caso se debía de haber sobreseído en la fase de instrucción.

«Es todo un complot contra mi persona desde el primer día, pero se resolverá», aseguró el alcalde de Oliva de la Frontera, que siempre ha defendido la tesis de que la querella se interpuso por motivos políticos y ha negado las acusaciones. Según ha anunciado García Torres, que ha acudido a la vista junto a familiares y miembros del CIO, el acuerdo de la retirada del procedimiento judicial se llevará al próximo pleno ordinario de enero o, si es necesario, se convocará antes uno de carácter extraordinario.

Al juicio estaba citada como testigo la exalcaldesa socialista Luisa Osorio, que gobernaba cuando se interpuso la querella, que ha asistido acompañada por concejales actuales del PSOE, quienes consideran que la decisión de que el ayuntamiento se aparte del procedimiento judicial solo obedece a tratar de salvaguardar el interés particular del actual alcalde y no el del consistorio.