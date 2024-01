Radio Televisión Española y la productora Colours Communication Group, anuncian el estreno de la segunda temporada de la serie internacional ‘Senderos con Juan y Migas’, protagonizada por el propio director, Juan Frutos y su inseparable perrito.

En esta segunda temporada, explica la productora, “Juan, viajero nato con un recorrido de más de 80 países a sus espaldas, acompañado de su inseparable perrito Migas, seguirán descubriendo el mundo en busca de aventuras, enfrentándose a mil y una peripecias”.

En su trayecto disfrutarán de la compañía de amigos como “Goyo Giménez, Sara Escudero o Laura Ferrer”, que compartirán momentos muy divertidos, de bellos entornos naturales o ciudades históricas.

El primer capítulo comienza con los protagonistas en el mismo lugar donde terminó la primera temporada: A la deriva en un pequeño bote. Han abandonado Albania y ya surcan las aguas del Lago Ohrid para arribar, no sin dificultad a Macedona del Norte. Durante los 13 capítulos de los que consta la nueva entrega, Juan y Migas tendrán que enfrentarse “a todo tipo de adversidades para completar esta “complicada y desafiante travesía por los senderos del mundo.

Durante su periplo se lanzarán a buscar a viejos amigos y amigas “con los que Juan se carteaba hace más de 3 décadas” y en algunos casos, gente a la que no ha visto jamás en persona. “Este viaje ha sido un bálsamo, porque he podido encontrarme con amigos como Eva, con la que hacía 30 años que no hablaba, o la historia de Granada, que nos llevó por más de 7 ciudades, en tres países distintos, para dar con ella”, comenta Juan.

El videoclip

El tema musical titulado ‘Y me decías te quiero’, composición del director de la serie, ya tiene videoclip. La canción de Juan y Migas con la que se cierra cada capítulo plasma en imágenes el recorrido de la primera temporada.

“Cuando compuse la canción quería que el tema, además de salir en los créditos finales, pudiera convertirse en un video musical”, afirma Frutos. Entre sus imágenes aparecen multitud de espacios naturales desde España, (paisajes de Monesterio o de la Sierra de Hornachos), hasta Albania, entre las que se intercalan nuevas secuencias de los próximos capítulos.

Monesterio continuará presente en las próximas entregas. “Desde el primer capítulo, siempre hemos hecho referencia y en esta nueva temporada también las habrá”, sostiene el director. “Yo soy de Monesterio, con lo que en cualquier ocasión, o incluso en la conversación con algunos de los invitados, es inevitable hablar de mi pueblo”, concluye.