En la Zona de Salud de Monesterio, al igual que en el resto de nuestra región o del conjunto del país, está descendiendo la tasa de mayores vacunados frente al covid-19. “Paradójicamente en esta campaña ha disminuido el número de personas vacunadas”, explica el coordinador del Centro de Salud de Monesterio, Julio Real. “Parece que no hemos aprendido de la pandemia. No somos conscientes de que la vacunación ha sido tan efectiva, que hemos superado la crisis sanitaria provocada por el covid-19 en poco tiempo. No sé qué evidencia científica mayor necesitamos para comprender que la vacunación evita contagios, y en todo caso, impide que la intensidad sea mayor”.

En este contexto, desde el coordinador recuerda que “todas aquellas personas que aún no se hayan vacunado, tanto de la gripe, como del covid-19, pueden hacerlo, en el horario habitual de botiquín, en el Centro de Salud”. La campaña, recuerda, continúa abierta hasta el próximo día 31 de enero. En las aulas Tras el previsible repunte de contagios tras la celebración de las fiestas de la Navidad, tanto desde el Centro de Salud, como desde la dirección del colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, advierten que “es recomendable que los padres cuyos hijos o hijas presenten síntomas, más allá de un simple resfriado, se queden en casa para evitar contagios”. Juan Molina, director del colegio ‘El Llano’, manifiesta que actualmente la situación de contagios por enfermedades respiratorias entre el alumnado del centro “es similar” a la de años anteriores. “Estamos dentro de la normalidad para esta época”, sostiene Molina. Las faltas de asistencia a clase “son mínimas” y el colegio divulga entre docentes, progenitores y alumnado las “recomendaciones de todos conocidas” para evitar contagios: El uso de mascarillas en caso de síntomas, extremar la higiene de manos, cubrir boca y nariz al estornudar, o la utilización de pañuelos desechables, así como evitar tocarse ojos, nariz o boca. Aun así, el director matiza que, “siempre a criterio de los padres”, y según los síntomas, “es preferible dejar al niño un par de días en casa”, y no solo ahora, “sino en cualquier época del año”, pues “cuando los menores se encuentran mal no rinden”. El coordinador del Centro de Salud corrobora esta recomendación: “Dejar a los niños y niñas un par de días en casa supone evitar el contagio para el resto del alumnado”. “Todas las medidas de protección que aprendimos durante la pandemia siguen vigentes”, resume Julio Real, con lo que “debemos seguir utilizándolas. Es algo que debería haber quedado sistemáticamente establecido en toda la sociedad y es la forma más efectiva de evitar contagios”.