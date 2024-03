Suspendido por la previsión de lluvias el Primer Festival Taurino de Monesterio

La empresa taurina Tauroluz S.L. ha decidido suspender el anunciado, ‘Primer Festival Taurino de Monesterio’, previsto para los días 29 y 30 de marzo, ante la previsión de lluvias, "de hasta 20 litros, por metro cuadrado".

“Teníamos mucha ilusión puesta en este festejo”, ha señalado el empresario, Rafael Jurado, en los micrófonos de la emisora municipal ‘Radio Monesterio’. “Ya que no caben otras fechas alternativas, entre el ayuntamiento y la empresa, hemos decidido suspender y, nos centramos definitivamente en la Feria de Septiembre”, expone. “Creemos que es lo mejor, para no realizar gastos innecesarios de montaje de plaza y permisos, y no crear un mal sabor de boca”.

María Fernanda Díaz, concejala de Agricultura y Ganadería “lamenta” esta decisión. “El público estaba muy ambientado, pero, comprendemos que ante la meteorología nada podemos hacer, con lo que la mejor decisión es suspender el festival”, sostiene la responsable municipal.

Septiembre

Tras esta decisión, empresa y ayuntamiento preparan ya los festejos del mes de septiembre, hechos coincidir con la Feria de Monesterio. “Nos estamos centrando en la corrida de toros para que sea lo más bonita y completa posible”, que además mantendrá el homenaje a Eulalio Murillo, tal y como se anunciaba el festival. El empresario pide “disculpas a la afición” por la suspensión del festival de marzo, que, no obstante, “podría retomarse” en las fechas habituales de este tipo de festejos, que transita entre los meses de noviembre a marzo.

Los aficionados que hayan adquirido sus localidades de forma anticipada, podrán reembolsar su dinero en los mismos puntos de venta a partir de este fin de semana.

El Primer Festival Taurino de Monesterio incluía una exhibición de doma a la vaquera, prevista para el Viernes Santo, a las 12 del mediodía, con la participación de Nicolás Marín, Pablo Martín, Juan Madre Mía (padre e hijo), Rafael Rodríguez y Álvaro Marrón en doma clásica, catering y grupo flamenco.

Para el Sábado de Gloria se anunciaba una corrida mixta con figuras noveles y de notoria proyección, con la lidia de 5 novillos de las ganaderías Cuto de Fornilhos y Guadajira, con la presencia del actual líder del escalafón del toreo a caballo, Sebastián Fernández y el joven rejoneador portugués, Luis Pimienta. A pie, el matador de toros luso, Diego Fera, y los novilleros Fernández de la Puebla y el local, José Antonio Monesterio.