Fernández Vara rehúsa la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz

La reciben todos los presidentes de la Junta de Extremadura cuando dejan de serlo. La mereció el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el año pasado se concedió al popular José Antonio Monago. El siguiente en ser titular de la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz, que concede la diputación pacense, sería Guillermo Fernández Vara, pero el expresidente ha rehusado recogerla, según ha explicado este martes el presidente del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, durante la presentación de estos galardones, que se entregarán el próximo día 26 de abril en la localidad de La Zarza.

En esta edición (la séptima) serán merecedores de este reconocimiento dos mujeres y un hombre: dos catedráticas y un empresario, elegidos por unanimidad, según ha destacado Gallardo. Se trata de Lourdes Vega Fernández, catedrática de Ingeniería Química en la Universidad de Khalifa, en Abu Dabi (a propuesta del Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, de donde es natural); Juan Carmona Estévez, fundador de la empresa Inquiba (a propuesta del Ayuntamiento de Guareña) y la académica Asunción Gómez Pérez, catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid (a propuesta del Ayuntamiento de Azuaga).

Por "decisión" de Vara

Gallardo ha recordado que Fernández Vara no quiere "por decisión propia" recoger ningún tipo de medalla, ni la de la provincia ni la de Extremadura, una decisión que le merece "el máximo respeto".

Fue el pasado 23 de marzo, en el XIV Congreso del PSOE de Extremadura, cuando el expresidente de la Junta dijo, en su reaparición, que no quería medallas ni homenajes ni su nombre en calles o en plazas "porque la mejor medalla es saber que mi foto está en muchos hogares de Extremadura", dijo, durante su intervención en la apertura del congreso.

"No es que Vara haya rechazado la Medalla de la provincia, es que ha rechazado también la de Extremadura y, por coherencia, él entiende que no quiere medallas, es una opción personal", ha recalcado Gallardo. El presidente de la diputación ha defendido que Vara es merecedor como lo son Ibarra y Monago, "porque uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que hagan los presidentes de la Junta, pero hay una realidad: los máximos responsables y representantes de la política, del compromiso y del esfuerzo son los presidentes de la Junta". Por eso se concedió a Ibarra, a Monago "y por eso también se ha propuesto a Vara y se propondrá pronto a Guardiola, porque dejará de ser presidenta".