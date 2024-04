Manoli Delgado expone una colección de mantas a ganchillo en la casa de la cultura de Monesterio

Hasta el próximo día 30 de abril, en horario de tarde, puede visitarse, en la sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio, una interesante muestra de labores a ganchillo, titulada, ‘Una exposición con mucho gancho’, de la vecina de la localidad, Manoli Delgado.

En sus palabras de inauguración, Manola Ferreira, concejala de cultura, agradeció públicamente la “implicación” de Manoli en todo lo relacionado con la actividad cultural del municipio. La muestra, presenta una colección de mantas de ganchillo elaboradas a lo largo de su vida. “Una recopilación del arte de nuestras generaciones anteriores”, que Manoli aprendió hace muchos años y que “cada vez cuenta con menos gente que lo practique”.

“Mi nuera me enseñó una manta que le había hecho su abuela. Me gustó muchísimo y, un día de Reyes me regaló una”. A partir de ese momento, Manoli; amante de la restauración, las antigüedades y todo tipo de labores relacionadas con la costura o el ganchillo, como es el caso; se propuso aprender la técnica. Tras no pocas horas y mucho empeño, logró confeccionar su primera manta. A partir de ese momento perseveró en la idea de innovar modelos y dibujos, hasta conseguir una importante colección. “Son muy calentitas”, expresa Manoli y no faltan en las casas de sus hijos, familiares o amigos.

Una manta, un año

“Echando un ratito al día, cada manta puede suponer casi un año de trabajo”, explica Delgado, que, con el paso del tiempo ha ido compartiendo y enseñando la técnica a otras muchas personas. La exposición, cuenta, surgió por casualidad. Manoli se encontró con la responsable de la casa de la cultura y le mostró una de las mantas. En ese momento surgió el compromiso para ir perfilando una exposición que, finalmente se inauguró oficialmente la tarde del lunes, 15 de abril.

En el acto de inauguración la concejala de cultura adelantó que Manoli Delgado “será la encargada de dirigir las tareas de clasificación, catalogación y ubicación” del material que se ha ido recopilando durante muchos años, como fondos de un Museo Etnográfico que “próximamente será una realidad”.

“Manoli no repara antigüedades, construye historias”, manifestó Ferreira, que puso en valor la capacidad de “colaboración” constante, “su disposición y apoyo” hacia todas las propuestas culturales que se desarrollan por parte del ayuntamiento.