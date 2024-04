¿Conoces Peloche? Descubre el 'place to go' más pintoresco de La Siberia

Con Bandera Azul desde 2022, la máxima distinción para darse un chapuzón seguro en aguas dulces, la playa del Espolón en Peloche es uno de los atractivos turísticos de la comarca extremeña de La Siberia.

No hace tanto, había que ser de la zona para conocer o ir expresamente a Peloche, un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes a orillas del Guadiana, que es pedanía de Herrera del Duque. En la actualidad, este rincón natural de gran belleza es todo un 'place to go' para visitar en cualquier época del año, aunque en verano su costa fluvial ofrece múltiples actividades acuáticas para todas las edades.

Playa de Peloche / Ayto. Herrera del Duque

La declaración de Reserva de la Biosfera del entorno y las nuevas dotaciones y servicios en la playa, han favorecido el impulso del turismo en este pintoresco pueblecito que es un remanso de paz al abrigo de la Sierra de los Golondrinos.

Su serpenteante carretera río abajo hasta la presa de García Sola es una de las favoritas para las rutas moteras de fin de semana, con escala obligada en La Barca del Tío Vito, uno de sus sorprendentes restaurantes con terraza-mirador al embalse.

Vista de Peloche / Peloche.com

Grego Serrano, nieta del célebre Tío Vito, el antiguo barquero del pueblo, capitanea junto a su marido este establecimiento con vistas privilegiadas en el que sirven una cocina clásica basada en productos de la tierra y carnes a la brasa. Sin olvidar su famoso escarapuche, el plato por excelencia de Peloche. Un tipo de ensalada fría que originariamente se elaboraba con peces y que hoy se hace con trocitos de carne asada, cebolla, tomate, aceite, sal y un chorrito generoso de vinagre.

Pueta de sol desde la Barca / La Barca del Tío Vito

Desde el Espolón, un pequeño cerro que penetra en el río, se divisa una de las puestas de sol de más belleza de toda la región. Con la estampa del llamado “pescuezo de la barca” de fondo, el anaranjado atardecer es mágico en este paraje natural. En la playa se ha instalado además un 'instagrameable' columpio para dar cuenta en redes sociales de los encantos de este paraje natural de ensueño. También se ha viralizado el banco de madera situado en el recinto del restaurante Tierra y Agua, desde el que las parejas se toman una romántica foto delante del mensaje: “Te quiero”.

Una de las terrazas del restaurante Tierra y Agua en el Espolón / Tierra y Agua

Es aquí, en el cerro del Espolón, donde se erige un chiringuito de concesión municipal del que se ha hecho cargo la pareja formada por los modelos Isidro Bonilla y Mar Aguilera (Miss España 2019). Los jóvenes emprendedores, que compaginan sus respectivos trabajos en el mundo de la publicidad, han dado su toque personal con Tierra y Agua, un proyecto gastronómico que este verano cumple dos años.Su propuesta culinaria mediterránea, con platos elaborados y una presentación cuidada, maridada con un ambiente 'chill out', han situado a este espacio en uno de los imprescindibles de la comarca.

Pero Peloche también suena al son de las castañuelas de sus danzantes, una ancestral fiesta en honor a su patrón, San Antón, declarada Bien de Interés Cultural, que cada 17 de enero invade de júbilo la pequeña pedanía.

En 2023, Lole Serrano fue la primera mujer 'danzante' de Peloche / Jorge Armestar

Senderismo y pinturas rupestres

La sierra de Peloche tiene una gran riqueza ornitológica y está reconocida como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). En este entorno se pueden hacer varias rutas senderistas por el Collado de los Alguaciles y el sendero de El Paredón. Otro de sus recursos turísticos son las pinturas rupestres de las cuevas de La Panda, datados en la Edad del Bronce con escenas de caza y pastoreo.

Todo esto y más hacen de Peloche un destino único en Extremadura al que llegar por la N-430 desde Badajoz y Mérida, y por la N-502 desde Madrid, Talavera de la Reina y Ciudad Real.