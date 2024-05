El jurado: Tres mujeres y seis hombres juzgarán la muerte de Manuela Chavero

Tres mujeres y seis hombres forman el jurado popular que decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de Eugenio D., el único acusado por la muerte de Manuela Chavero, la vecina de 42 años de Monesterio desaparecida la madrugada del 5 de julio de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado más de 4 años después enterrado en una finca del procesado, que confesó haber ocultado el cuerpo, pero no ha reconocido nunca ser el autor del crimen.

Las partes han elegido a los nueve miembros y dos suplentes (una mujer y un hombre) entre los 25 candidatos disponibles. Estas personas fueron las resultantes, tras la admisión de excusas y renuncias amparadas por la ley, de las 36 seleccionadas por sorteo para participar en este proceso judicial.

El magistrado- presidente, Emilio Serrano, se ha dirigido al jurado popular para explicarles cuál va a ser su papel."Yo no voy a ser juez, solo voy a dirigir los debates, admitir o no pruebas, pero no voy a decidir la culpabilidad o no del acusado, ese cometido es de ustedes".

En este sentido, les ha recordado que deben tomar una decisión a la luz del principio de presunción de inocencia al que tiene derecho Eugenio D. "No se pretende que apliquen el derecho, sino de que valoren hechos", les ha dicho Serrano.

Tras la elección del tribunal popular, que comenzó a las 9.30 horas y ha terminado a las 12.00 horas, la fiscalía, las tres acusaciones particulares y las defensas procederán a leer sus escritos provisionales y, posteriormente, se proyectará un vídeo con la reconstrucción de los hechos.

Está previsto que a lo largo del día de hoy declaren, además del acusado, ocho testigos, entre ellos, la madre y los hermanos de la víctima, así como su hijo, que ahora tiene 22 años.

La fiscalía y las acusaciones particulares piden para Eugenio D. prisión permanente revisable, la máxima pena que contempla el Código Penal.

Además, los abogados de la hermana de la hermana y padres de Manuela Chavero y de sus dos hijos y su exmarido, Verónica Guerrero, y Fernando Fontán, respectivamente, solicitan que se le impongan tres años por otro de lesiones psíquicas a cada uno de sus representados.

La defensa, en manos de José Antonio Carrasco, pide que Eugenio D. sea absuelto al considerar que la muerte de la vecina de Monesterio se produjo de manera accidental.