La familia de Manuela Chavero podrá enterrarla cuando se dicte sentencia

La abogada de los padres y la hermana de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, solicitará sus restos, que se custodian en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, para que su familia pueda darle sepultura una vez que se dicte sentencia. "Es lo primero que haré", ha asegurado la letrada, que ha subrayado lo necesario que es este rito para que la familia 'cierre capítulo' y pueda iniciar el duelo casi cuatro años después de que su cuerpo fuera hallado.

La abogada ha hecho estas declaraciones antes de que se inicie la cuarta sesión del juicio. Está previsto que este jueves culminen las declaraciones, tras lo que las partes procederán a la lectura de los alegatos finales. También se dará al acusado la oportunidad de hablar ante el jurado popular por última vez.

Después se entregará el objeto del veredicto y los nueve miembros del jurado comenzarán a deliberar para determinar la culpabilidad o inocencia de Eugenio D.

Ocho años de duelo

Habría que recordar que, según la psicóloga forense Ana Gutiérrez Salegui, que ha también ha comparecido en este juicio, son «ocho años de duelo». Primero han vivido uno «ambiguo», porque no sabían donde estaba ni qué le había podido ocurrir. «La mente no te deja pensar que está muerta, porque sientes que la traicionas». Y tras encontrar sus restos, han tenido que soportar «un duelo congelado», pues no han podido aún despedirse de ella y tener un lugar en el que poder visitarla y llevarle flores.