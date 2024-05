Juicio por la muerte de Manuela Chavero: "La familia está viviendo un duelo congelado sin el rito de despedida"

La tercera sesión del juicio por la muerte de Manuela Chavero ha sido especialmente dura para su familia, que desde que comenzó el proceso el pasado lunes lo sigue en la sala. Las explicaciones por parte de los forenses y antropólogos tenían que ser muy explícitas y se han tenido que exhibir muchas fotografías para ilustrar al jurado popular y al tribunal. Estaba previsto que compareciera la psicóloga forense Ana Gutiérrez Salegui, para valorar los daños psíquicos de los familiares de la víctima. Al final, la acusación particular, ha renunciado a su testimonio, pues la especialista ha tenido que regresar a Madrid por un problema personal justificado. Antes del inicio de la vista, atendió a la prensa para explicar la situación que la desaparición y el hallazgo de Manuela, más de cuatro años, ha supuesto para los suyos.

Su familia no solo ha tenido que pasar por la angustia de no conocer su paradero durante más de 1.500 días, sino que aún no ha podido darle sepultura. «Estamos hablando de lo que denominamos duelos patológicos complejos, porque, ¿qué ocurre cuándo se encuentra el cuerpo? Es cuando se puede iniciar el duelo, pero siempre y cuando se permita hacer el rito, y en el caso de Manuela Chavero, sus restos siguen a día de hoy en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz», recordó.

Esto ha supuesto, según la psicóloga forense, «ocho años de duelo». Primero han vivido uno «ambiguo», porque no sabían donde estaba ni qué le había podido ocurrir. «La mente no te deja pensar que está muerta, porque sientes que la traicionas». Y tras encontrar sus restos, han tenido que soportar «un duelo congelado», pues no han podido aún despedirse de ella y tener un lugar en el que poder visitarla y llevarle flores.

«Después de 8 años, se acaba volviendo una enfermedad crónica y se suele general trastorno de estrés postraumático», asegura la psicóloga, especialista en casos de desapariciones y evaluación de las lesiones psíquicas que ocasionan estos dolorosos episodios.