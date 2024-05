Los testeros de Monesterio acogerán una muestra de fotos murales con temática local

Monesterio mostrará, a partir del próximo día 30 de mayo, la riqueza de sus paisajes y de sus gentes. Bajo el sugerente título de ‘Paisanaje. La vida en los testeros’, el fotógrafo local, Lolo Vasco, trabaja durante estos días, en la colocación de 65 fotografías de gran formato, en diferentes espacios urbanos del municipio.

“Tenía muchas ganas de mostrar este trabajo”, asegura el autor, muy satisfecho por la acogida del proyecto por parte del ayuntamiento, que, junto a la Diputación de Badajoz, financian esta iniciativa, con la que pretende, “rememorar lo que somos y lo que hemos sido”, asegura Vasco.

La muestra se basa en una recopilación de imágenes que el fotógrafo ha ido realizando a lo largo de su vida profesional en sus visitas a su pueblo natal. “Como fotógrafo documental, me encanta llevar la cámara a cuestas”, como herramienta con la que inmortalizar escenas cotidianas. Las imágenes lucirán en diferentes testeros, en 14 espacios diferentes, recuperados para exponer, al aire libre, “la evolución del tiempo”, asegura el autor.

Arte efímero

Arte efímero, de fugacidad en el tiempo. En este contexto, el fotógrafo ha ideado como soporte, la impresión de imágenes de gran formato en papel de cartelería, (pegado a las fechadas con cola), que, por sus características y por estar sometidas a las inclemencias meteorológicas, “perdurará unos pocos meses”. Esta característica hace aún más interesante una iniciativa viva, que, en futuras ediciones podrá cambiar contenidos. Un “paseo de los testeros”, que se inaugura con la colección de fotos de Lolo Vasco, pero, que en un futuro “podrá ser utilizado para la exposición de cualquier otro tipo de representaciones artísticas”.

La elección de contenidos no ha sido fácil. El fotógrafo ha intentado rescatar de sus archivos “escenas perdidas” del Monesterio de hace unas décadas, con las que intentar recuperar este legado para las generaciones que no coexistieron con aquella forma de vida. Aun así, el ‘Paisanaje’ de Lolo Vasco, retrata más personas que paisajes. No hay una sola instantánea en la que no aparezca algún vecino o vecina de la localidad, envueltos en paisajes naturales o urbanos. Escenas “regaladas”, del día a día, que, lucirán en grandes conjuntos, (amplios testeros donde se agruparán hasta una docena de fotografías), o, de manera más reducida, dependiendo del espacio disponible, cedido por sus propietarios para este fin.

Lolo se muestra muy ilusionado con un proyecto que ha venido diseñando desde hace bastante tiempo. “Recuperar imágenes dormidas y ponerlas en la pared para que la gente las disfrute”, afirma el autor, que acompañará algunas imágenes con textos alusivos a la obra.