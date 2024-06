María Peláe en Badajoz: "Estar en Los Palomos era algo que tenía que ocurrir"

Fue premonitorio que en la anterior edición de Los Palomos todo el público del escenario de la Alcazaba de Badajoz se pusiese a cantar 'Que vengan a por mí' de María Peláe como si no hubiese un mañana. La cantautora malagueña tenía que estar en esta edición de la gran fiesta de la diversidad y así ha sido. María Peláe ya ha llegado a Badajoz. Hace unas horas. Y ha pisado el escenario de la Alcazaba, donde hace un año estuvieron sus letras comprometidas y este año lo hará en directo. Será a partir de las 22.30 horas.

María Peláe es cabeza del cartel de Los Palomos 2024. Antes de salir a cantar, mientras realiza la prueba de sonido, ha atendido a este diario y ha contado sus primeras impresiones al llegar. El lugar que en poco tiempo se llenará de público, de su público, le ha encantado. "Es precioso y un lujazo poder estar aquí", ha manifestado. Estar en Los Palomos "es algo que ya tenía que ocurrir, tú no sabes la de años que llevo yo viendo la que se forma aquí y el coraje que me daba no estar", comenta, amable y entusiasta. "Es algo que tenía que ocurrir: esta unión, este 'feedback' amoroso y la verdad que con muchas ganas y que todos lo pasemos de gloria bendita".

Vio las imágenes del año pasado cuando se coreó su canción 'Que vengan a por mí'. "Me llegó y la verdad es que me emocioné muchísimo, hay canciones que cobran incluso más sentido cuando se escuchan cantadas por una boca que no es la tuya, la verdad es que fue muy emocionante".

"Lo bueno es que cuando veamos pasos atrás los señalemos para que no sigan"

Los Palomos es fiesta y es celebración y también reivindicación, para que no se den pasos atrás en el derecho a la diversidad. "Si eso está pasando menos mal que existen reuniones como Los Palomos,que efectivamente son una fiesta, pero de la reivindicación, del orgullo y una fiesta de pasos al frente por si acaso hay alguno que nos quiere hacer que los demos hacia atrás". Es consciente: "Sólo hay que encender la tele para ver cómo está la situación de encrespada, pero no más lejos de lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, aunque, por otro lado, hay muchos colectivos y muchas organizaciones que precisamente están haciendo todo lo contrario, pasos al frente". Logros que son batallas ganadas. "No me gustaría tener la sensación pesimista de que vamos hacia atrás, mientras haya mucha gente señalando precisamente eso, yo creo que lo bueno es que cuando veamos esos pasos atrás, hay que señalarlos, para que no sigan".

Un referente

María Peláe está en letras grandes en el programa de conciertos de Los Palomos. No es casualidad. Es un referente en el colectivo LGTBi, aunque ella no lo quiera decir así. "Sería muy raro decírmelo a mí misma, tiro mucho de mi humildad, pero sí es cierto que si para alguien ha podido serlo, no yo directamente, sino alguna de las canciones, o le ha podido ayudar mi altavoz por decirlo de alguna manera, me doy muy satisfecha con el trabajo".

Llega con fuerza a Badajoz, con las pilas puestas. "Estamos en plena gira de 'Al baño María' y prácticamente la estamos estrenando aquí, llevamos dos conciertos y todavía huele a nuevo, yo creo que eso se va a palpar también en el ambiente y el nerviosismo bonito que conlleva estar estrenando un disco, temas nuevos, gira nueva, espectáculo completamente nuevo, venimos dispuestos a que se disfrute".

Lleva media vida en la música y los últimos años han sido una vorágine. "Cuando se lleva mucho tiempo entras en una inercia que no empiezas a enumerar las cosas que te están pasando, pero siempre me las intento tomar con la mayor tranquilidad, con los pies en la tierra y priorizando, que es lo importante en cada momento.

Esta noche volverá a sonar 'Que vengan a por mí" en el escenario de Los Palomos. María Peláe no duda de que estará en el repertorio. No tendrán que pedírsela: "Hombre, por supuesto", dice. Esta vez lo hará en directo, en persona.