Eduardo Naranjo acude a la entrega de premios del concurso de pintura del Instituto de Monesterio

El aula de dibujo del Instituto de Educación Secundaria ‘Maestro Juan Calero’, de Monesterio, ha sido bautizada con el nombre del pintor Eduardo Naranjo. Un reconocimiento de la comunidad educativa que se conformó durante el acto de entrega de premios del III Concurso de Pintura del centro educativo, la mañana del jueves, 13 de junio.

El reconocimiento llega, explica el profesor Andrés Naranjo, coordinador del certamen y sobrino del artista, “tras la iniciativa surgida desde el equipo directivo, de poner a los pasillos del centro nombres de personajes importantes”. El año pasado, su puso el nombre del maestro Antonio Lavado a la biblioteca del Instituto y, este curso, “se ha decidido que el aula de dibujo lleve el nombre de Eduardo”.

Agradecido

El pintor ha mostrado su agradecimiento por este gesto, que une los nombres de dos grandes de Monesterio, (Juan Calero y Eduardo Naranjo), en una misma placa, colocada a la entrada de aula de dibujo. “Es un honor que hayan pensado en mí. No es solo un reconocimiento. Me hacen el gran favor de que mi nombre aparezca al lado de ese gran maestro mío, que fue Don Juan Calero”, expresa el artista. Alegría compartida con su sobrino Andrés: “Si el reconocimiento a Don Antonio Lavado fue a título póstumo, me pone muy contento que mi tío haya podido estar y disfrutar de este reconocimiento”.

Con respecto a las obras presentadas a concurso, al que han concurrido 59 jóvenes pintores, con edades de entre 15 y 18 años, de prácticamente “todos los centros de Secundaria de Extremadura”, Eduardo Naranjo destaca que, “siendo tan jóvenes, realicen estas obras”. El arte, “hay que cuidarlo”, expresa el artista, sorprendido, al visitar por primera vez este centro educativo, que “desarrolla una gran labor con todo lo que tiene que ver con las artes plásticas”. Es “todo un orgullo, que el Instituto que lleva el nombre del mejor maestro que tuve, --al día de hoy Naranjo se arrepiente de no haberlo pintado--, esté tan sensibilizado con la pintura”.

El artista, con las ganadoras del certamen de pintura / Cedida

Ganadores

La ganadora de la tercera edición del concurso de pintura del ‘Juan Calero’ ha sido, Victoria Paola Tusa, (segundo año consecutivo), matriculada en el Instituto Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, por su obra ‘Ruinas). Recogió el premio de manos de Eduardo, quien califica su trabajo como, “una obra de pintor adulto, con su propia personalidad”.

El segundo premio fue para la obra, ‘La guerra entre bergantines’, de la estudiante pacense, Silvia Méndez Pinto, del Instituto Reino Aftasí de Badajoz. El jurado premió fundamentalmente “la forma en la que la autora capta la luz”.

A juicio del jurado, el tercer mejor trabajo, ha sido el presentado por la estudiante de Monesterio, Inés Vasco Vázquez, titulado. ‘Sweet home Alabama’, que, junto al resto de los premiados en esta y en las dos ediciones anteriores, forma parte de una galería permanente, que puede visitarse en los pasillos del Instituto.