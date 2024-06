Víctima de maltrato en Badajoz: «Desde el 2 de abril temo por mi vida, no salgo sola a la calle»

María del Carmen Medina es una joven pacense víctima de violencia de género. El día 1 de abril denunció a su expareja y el día 2 el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Badajoz lo condenó imponiéndole una orden de alejamiento de 500 metros, seis meses de cárcel y prohibición de tenencia de armas durante dos años.

Estuvo junto a él durante diez años, aunque hubo un cese en la relación por otra denuncia, en aquel momento fueron sus vecinos los que denunciaron tras una discusión, según relata ella.

Tras 16 meses separados volvieron porque pensó que había sido un hecho puntual, "pero me equivoqué", reconoce Medina. Esta joven relata que el maltrato que más sufrió fue psicológico: "Me anuló totalmente y caí en una depresión con un tratamiento muy fuerte".

Este problema de salud mental hizo que le dieran la baja laboral, hecho que fomentó la violencia en su casa, según explica esta pacense, "cuando dejé de ingresar dinero en casa se incrementaron los episodios violentos", afirma.

Uno de los peores momentos que vivió junto a su expareja fue la madrugada de nochebuena a Navidad del 2023: "Estuve encerrada durante once horas hasta que se marchó, yo pensé que ese día me mataba", cuenta Medina.

Aunque el desencadenante de la denuncia ocurrió el 29 de marzo de este año. Tras una discusión su expareja la llevó a casa de su abuela, "me pegó en la pierna y reconoció delante de ella que me pegaba porque le ponía nervioso", explica Medina. Esa noche su primo durmió con ella en casa para protegerla y al día siguiente su madre y su tía llegaron para ayudarla, "fueron las que me abrieron los ojos y terminé denunciando", afirma esta joven.

Desde que la jueza lo condenara, la víctima ha denunciado tres quebrantamientos de la orden de alejamiento y otros incidentes que piensa pueden estar vinculados con la sentencia: «Desde el 2 de abril temo por mi vida, no salgo sola a la calle», asegura esta joven.

En este tiempo denuncian que han intentado acceder a la vivienda de su madre en dos ocasiones rompiendo la cerradura. Aunque los episodios más alarmantes han sucedido en los últimos días, concretamente, el domingo mientras paseaba a su perro vio a un varón que esperaba cerca de su vivienda en actitud sospechosa. La joven cruzó la calle y comenzó a mandar un audio a través de WhatsApp a una amiga. Cuando estaba a su altura este individuo se abalanzó sobre ella, le arrebató el perro tirando de ella. La arrastró a lo largo de varios metros, pero no pudo llevarse a la mascota porque algunos vecinos de la zona se acercaron a socorrerla, «tengo la sospecha de que es una persona que ha mandado mi expareja», afirma Medina. Esto le provocó lesiones en el brazo y diversas contusiones.

«Desde entonces el temor por mi vida es mayor, no salgo sola», asegura esta víctima.

No ha sido el último momento violento que sufre esta familia, en la madrugada del lunes al martes el coche de su madre se incendió y sospechan que fue de manera intencionada. Este suceso está siendo investigado por la Policía Nacional, cuerpo que protege a esta joven, más intensamente desde el martes, cuenta agradecida Medina.

Su familia está siendo otro de los apoyos fundamentales según reconoce, "no salgo sin estar acompañada por mi familia". Su tía Nieves Martínez es una de las personas que más tiempo pasa con ella y explica que lo que están viviendo "es un calvario, cuando suena el teléfono temblamos pensando que le ha podido pasar algo a Mamen".

Su entorno vive con preocupación por la falta de protección a la que se enfrenta esta víctima: "Ella lo dejó el 2 de abril para ser libre y está mucho peor", reflexiona Martínez. Esta mujer recalca que lo único que quieren "es vivir y que nos dejen vivir", ante los temores de que algo pueda ocurrirle a su sobrina.

Anuncian que el jueves 20 a las 12.00 horas los familiares de esta víctima y la asociación 8M se concentrarán ante la Ciudad de Justicia para solicitar que se agilice la instrucción de este caso y se proteja a esta víctima.