El empresario de Monesterio Antonio Hidalgo nombrado ‘Embajador Mundial del Sabor’

En el transcurso de la celebración de la 5ª Cumbre Mundial del Gusto de Turismo y Gastronomía, que se ha celebrado en la ciudad de Atenas, el empresario de Monesterio, Antonio Hidalgo Pecellín, ha sido nombrado ‘Embajador del Sabor para la Gastronomía Global 2024’. Este reconocimiento, que ostentan unos pocos elegidos de diferentes países, llega como consecuencia de las cinco distinciones AWT (Autentic World Taste), que distinguen a uno de sus productos más emblemáticos, como “primer mejor jamón del mundo”.

El nombramiento “ha sido toda una sorpresa”, explica el empresario. El propietario de la firma Ibéricos Casa Lucas, participó a través de videoconferencia. La cumbre anual que la organización ‘Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy’, celebró recientemente en Atenas, entregó sus premios a marcas y personalidades que destacan por su calidad e innovación dentro de la gastronomía y la industria alimentaria. La empresa de Monesterio aglutina 5 distinciones, conseguidas en los últimos dos años. Entre ellas, la Medalla de Oro del International Quality Instituto de Bruselas o la consecución de la distinción como primer jamón de la historia, destacado por el consumidor, en la cata organoléptica certificada por AENOR.

Autenticidad

Tras conocer su nombramiento, Hidalgo, ha destacado la “importancia de la autenticidad y la calidad de los productos cárnicos”, así como la “necesidad de mantener el patrimonio tradicional” en su elaboración. El nuevo Embajador del Sabor ha recibido esta distinción con “satisfacción y mucha responsabilidad”, pues, a partir de ahora, forma parte de un grupo selecto de empresarios a nivel mundial, encargados de “promocionar la cultura de cada país”. En su caso concreto, la de divulgar las excelencias del jamón ibérico “en cualquier rincón del planeta”, explica.

“Son muy pocas las personas que tienen el privilegio de formar parte de la gastronomía mundial”, expresa con orgullo Antonio Hidalgo. A partir de ahora, entre sus responsabilidades como embajador, estará la de “defender” el producto estrella de la dehesa, en diferentes congresos y eventos internacionales.