«¿Feria de Día en Badajoz? Esa semana cerramos y nos vamos de vacaciones»

No es ninguna novedad. Hace ya unos años que edición tras edición el ambiente va decayendo. Y ahí sigue la crítica de los hosteleros, quienes lamentan que desde el ayuntamiento pacense no se fomente que las calles -y los bares- del Casco Antiguo se llenen de público por San Juan. La Feria de Día de Badajoz no vive su mejor momento ni mucho menos. Este 2024 será similar en ese sentido. Al menos así lo manifiestan quienes estarán detrás de la barra los 10 días que durarán estas fiestas que darán la bienvenida al verano.

Desde la Casona Alta, por ejemplo, habla Javier Borrego, quien directamente resopla cuando se le pregunta por la Feria de Día. «Una barra fuera sin música... no tiene sentido. Hace ya tiempo que lo que se hace es fomentar que los clientes vayan a las casetas del ferial y se deja de lado la Feria de Día», dice.

Para ellos, estas fiestas suponían un movimiento importante en la caja. Ahora ya no hacen pedidos especiales ni se contrata a personal extra. «Lo vivimos como una semana con un poco más de trabajo. Sí es cierto que hay algunas mesas reservadas para comer, pero la avalancha esa que teníamos de llamadas ya ha pasado bastante de largo».

¿Qué opina el público? «Hay de todo. Hay quien echa de menos que haya más ambiente por aquí porque le pilla todo más cerca y quien prefiere irse al ferial de Caya. Lo que no vas a hacer es empezar aquí y luego coger el coche para llegar hasta allí».

Hasta San Roque

Habría que recordar que hubo un tiempo en que incluso la Feria de Día, cuando vivía sus mejores momentos, salió del Casco Antiguo y se expandió por otros barrios, como fue el caso de San Roque. La filosofía en aquel momento era otra.

Este año, la normativa es la siguiente en el casco viejo: el ayuntamiento de Badajoz permite instalar barras portátiles en el exterior de los establecimientos entre las 12.00 y las 20.00. Pero estas se tendrán que desmontar cada día para facilitar que a partir de esa hora pueda actuar el servicio de limpieza.

¿Y en cuanto a la música? Habrá un hilo común para todos los locales pero no se autoriza de manera individual a cada bar. También se da permiso para que pueda actuar alguna charanga en la calle.

«Dicen que hay hilo musical, sí... Yo hace tres años que tengo ahí los altavoces en la puerta y no los he escuchado nunca...», ironiza Blas Monge, encargado del bar No Ni Ná, ubicado en Meléndez Valdés.

Él ha reciclado algunos farolillos que le sobraron de Los Palomos y ha puesto alguna que otra decoración más para animar la calle. «Todos los años lo intento». Realmente tiene bastantes reservas para los días de San Juan. «Yo no me quejo por mí, me quejo en general. Ellos (por el ayuntamiento) quieren que las calles del Casco Antiguo vuelvan a estar como antes...»

«Yo sé -prosigue- que lo que era esto en el año 2007 no va a volver. Una Feria de Día en la que no cabíamos, que no se podían andar, que rebosaba. Pero al menos que hagan algo».

«No merece la pena»

Quienes lo tienen claro son los encargados del local Caesura, en Francisco Pizarro. «Este ya es el segundo año que cuando llega la Feria de San Juan cerramos y nos vamos de vacaciones», expresa Rafael Martín. «No hay movimiento para que merezca la pena. En nuestro caso tenemos más público las noches del mes de agosto que en San Juan. Es cierto que somos un local pequeño», añade.

Yapostilla: «Algunos quieren decir que aquí todavía hay Feria de Día. Vale, pero no es cierto. Ya no hay esa alegría de las calles llenas de gente. Si es que antes cualquier local estaba hasta arriba. Nosotros podemos decir que abrimos hace siete años y nunca hemos visto ese ambiente».