Vecinos del Casco Antiguo de Badajoz denuncian que llevan tres noches sin luz en sus calles

«Se agradece al ayuntamiento que mis cuatro hijos vuelvan a casa de la feria con la calle Arias Montano apagada de arriba abajo y la calle Montesinos también a oscuras. Me da una tranquilidad tremenda». Se sobreentiende la ironía. Con estas palabras denunciaba esta mañana un vecino del Casco Antiguo el problema que vienen sufriendo desde hace varias noches. Según los afectados, han estado a oscuras, con el alumbrado público apagado tres noches: la del jueves al viernes, la del viernes al sábado y la del sábado al domingo. Según el ayuntamiento, han sido dos porque, la avería se produjo el viernes.

El apagón ha afectado a ocho calles al menos: Felipe Checa (desde Hernán Cortés), Montesinos, Soto Mancera, Arias Montano, Luis Braille, San Pedro de Alcántara, la calle Virgen de la Soledad y el primer tramo de la calle San Juan, entre el cruce de la Soledad hasta la esquina de Arias Montano y Bravo Murillo. Todas ellas completamente a oscuras desde que anochecía hasta el amanecer.

Según ha informado este domingo el ayuntamiento a este diario, el motivo el apagón fue un fallo ocurrido el viernes por la noche que se solucionó esta mañana a primera hora. El fallo consistió en una incidencia en un cuadro de luz provocada por pequeños cortes de electricidad que tuvo la compañía eléctrica Endesa en la zona, según el servicio municipal de Alumbrado.

Los afectados podrían entender que tarden varias horas en solucionarlo, pero no varios días

En nombre de la Plataforma por la recuperación, el ocio y la convivencia del Casco Antiguo de Badajoz (Proccab), Vicente Rolo, pide al ayuntamiento que explique a los vecinos qué es lo que ha ocurrido, pues llevan tres noches seguidas con las calles totalmente a oscuras. Los afectados pueden entender que ocurriese la primera noche por un fallo técnico, en cuyo caso tardaría «unas horas» en solucionarse. Lo que no alcanzan a comprender es que hayan estado una segunda noche y hasta una tercera sin alumbrado público «en una buena parte del Casco Antiguo» y «aquí nadie ha hecho nada».

No es una incidencia habitual y ha coincidido con el inicio de la Feria de San Juan. Los vecinos piden una explicación creíble «porque son tres días, no tres horas». Rolo se pregunta dónde han estado los técnicos y el personal responsable de las averías en el alumbrado público. Comenta que los afectados no se han puesto en este tiempo en contacto con el ayuntamiento porque cuando se produjo el apagón el jueves por la noche, pensaron que era un fallo técnico que se resolvería en las horas siguientes. El viernes volvió a suceder y llegaron a la conclusión de que entonces la avería era más grave. Pero al repetirse la noche del sábado, su reacción ha sido de «indignación».

En su opinión «es una absoluta dejadez de funciones». Estos vecinos señalan que no pueden ampararse en el desconocimiento, porque la Policía Local pasa todas las noches por estas calles y se ha tenido que percatar de que estaban a oscuras.

Rolo está convencido de que «no se han puesto las pilas» hasta este domingo, cuando se ha producido un «movimiento ciudadano» en las redes sociales. Aunque sea «a toro pasado», desde Proccab piden una explicación oficial. Dudan de que esta noche las farolas de estas calles vuelvan a encenderse. Aunque así fuese, «el problema que tenemos en Badajoz es el pasotismo. No se puede permitir que esto suceda tres noches, porque cualquier fallo técnico por muy grave que sea se resuelve en cuatro horas».