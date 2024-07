El barrio de Suerte de Saavedra ya tiene su ‘Bernabéu’ y su ‘Camp Nou’

Dice que él empezó a jugar al fútbol en un campo similar, en un barrio humilde de Barcelona donde compartía infancia con emigrantes extremeños. Que le costó mucho convencer a su padre de que aquel deporte podía ser una profesión de futuro en un hogar donde si se le rompían los pantalones dándole al balón, no había dinero para otros. Pero lo consiguió. Y este sábado, acompañado de su familia y antiguos compañeros, aguantó la emoción como pudo para inaugurar las nuevas pistas deportivas de Suerte de Saavedra que ahora llevan su nombre, el de Paco Herrera, el exjugador del Badajoz y exentrenador que aterrizó en El Vivero con 25 años. Casi desde el primer momento supo que la capital pacense sería su ciudad de adopción. En su jubilación, ya con 70 años, lo sigue siendo.

«¿Quién es Paco Herrera?», preguntaba entre el público señalando a varios con el dedo una niña vestida con equipación naranja, la del barrio, el cual ya puede presumir de campo de fútbol. «Esto es mejor que el Camp Nou o el Bernabéu», bromeaba Herrera justo antes de romper el papel que cubría el letrero del llamado ‘centro deportivo sociovecinal’.

El AGJ, el equipo femenino del barrio, estrena el campo Ataviadas con su equipación naranja, las chicas de 12 y 13 años del equipo AGJ del barrio (Asociación Grupo Joven), no duraron en saltar al campo para estrenar ayer el césped artificial de las nuevas pistas deportivas.

Así, Suerte de Saavedra inauguró este sábado sus nuevas instalaciones deportivas que cuentan con una pista de fútbol 11 -que se podrá dividir en dos de fútbol 7-, una grada para 500 espectadores y un mirador que ya fue estrenado por algún que otro vecino. Fueron muchos los que se acercaron a las pistas para ser parte del momento.

Un edificio de más de 580 metros cuadrados al que se le dará uso tanto deportivo (ahí están los vestuarios) como vecinal completa las instalaciones.

Fondos europeos

Habría que recordar que el proyecto se adjudicó por algo más de dos millones de euros y ha sido financiando en un 80% con fondos Edusi de la Unión Europea, aunque el Ayuntamiento de Badajoz ha tenido que habilitar una partida extra para el césped artificial, que ha sido lo último con colocarse.

Entre las autoridades que asistieron a la inauguración estuvieron Ángeles Aguilera, vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol; Santiago Amaro, director general de Deportes de la Junta de Extremadura; Juan Parejo, concejal de Deportes; e Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz.

Gragera manifestó: «Parece que Europa se toma como excusa para decir que no se pueden hacer las cosas; pues aquí estamos, en plazo y en forma».

También subrayó: «Este proyecto se ha puesto en duda pero aquí está terminado, y queda a disposición de las asociaciones que quieran hacer barrio».

Todos los asistentes tuvieron cálidas palabras y muestras de cariño hacia Paco Herrera, que terminó su discurso volviendo de nuevo a su origen: «Ahora mi nombre está en un campo de un barrio similar en el que todo empezó. En ese barrio soñé que era futbolista. Y ese sueño me alejó de otras cosas que no me hubieran llevado por el mejor camino».

Las pistas ya están abiertas.

Los vecinos piden vigilancia los primeros meses: «Hasta septiembre no va a tener actividad»

«No tiene mucho sentido que lo inauguren ahora y que la actividad no empiece hasta el mes de septiembre, porque hasta entonces la Fundación Municipal de Deportes (FMD) no arranca. Por eso hemos pedido que al menos en este tiempo haya vigilancia para que no haya que lamentar nada después...». Así se expresaba este sábado el presidente de los vecinos de Suerte de Saavedra, Fernando Gonçalves. Celebra la apertura de estas instalaciones deportivas «más que necesarias para el barrio» y que eran una de sus reivindicaciones, pero pide que no se descuide el mantenimiento.

En cuanto al edificio anexo, en el que habrá, por ejemplo, una sala para la Asociación Grupo Joven, recuerda que hay otros colectivos que también necesitan su hueco, como ocurre con las personas mayores.

No obstante, subraya que en esos espacios destinados al uso vecinal se podrán dar clases para aquellos adultos que quieran sacarse el título de la ESO, por ejemplo, o actividades similares de formación que son igualmente importantes para Suerte de Saavedra.