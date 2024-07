Dos socorristas y un subinspector de Policía salvan la vida a un ahogado en la piscina de Monesterio

Cada año, al llegar estas fechas, estamos acostumbrados a lamentar la muerte de bañistas en playas, pantanos o piscinas. Nunca, en las casi cuatro décadas que lleva abierta la piscina municipal de Monesterio, se había vivido un episodio de estas características, que, afortunadamente, gracias a la rápida y certera intervención de dos jovencísimas socorristas, Laura Contreras y Sonia González, y al subinspector de la Policía Local de Lora del Río, Felipe Núñez, acabó con el rescate y la estabilización de Manuel, un experto nadador, de mediana edad, que por circunstancias que se desconocen, perdió el conocimiento y quedó hundido en el vaso principal de la piscina municipal.

Sobre las 14 horas de este sábado, 6 de julio, algunos usuarios de la piscina se percataron de que Manuel, hombre deportistas y experto nadador, no salía a la superficie del agua. Fue entonces cuando alertaron a las dos socorristas, que, rápidamente se lanzaron al agua para intentar sacar a flote el cuerpo de Manuel, que permanecía inmóvil en el fondo. Felipe Núñez, que en su día también fue socorrista acuático y actualmente ostenta el cargo de subinspector de la Policía Local de la localidad sevillana de Lora del Río, (había viajado hasta Monesterio para pasar el día en la piscina con su familia), advirtió que Manuel “llevaba en el fondo de la piscina más de dos minutos y no se movía”. Sin pensárselo, se lanzó al agua, para intentar ayudar a las socorristas, quienes, con el refuerzo de otros bañistas, lograron sacar a Manuel del agua.

Socorristas y sanitarios logra estabilizar a Manuel / Rafa Molina

Reanimación Cardio Pulmonar

“Nada más ver que no se movía, me he tirado al agua y entre tres o cuatro personas lo hemos sacado”, narraba, entre sollozos de alegría Laura Contreras, minutos después de su heroica actuación, totalmente inesperada, en su primera semana como socorrista. Nunca habría imaginado tener que actuar y poner en práctica sus conocimientos, en un evento de estas características, en su primera semana de trabajo.

“No respiraba, estaba morado y frío, y no tenía pulso”, narraba Laura, con lo que, “le he hecho las cinco insuflaciones y un compañero, (Felipe), le ha hecho la RCP (Reanimación Cardio Pulmonar)”. En pocos minutos, Manuel comenzó a reaccionar.

Mientras se practicaban las tareas de reanimación acudió hasta el recinto una dotación sanitaria, del Centro de Salud de Monesterio, cuyos efectivos, tras constatar las constantes y estabilizar al accidentado, lo derivaron hasta el hospital de Llerena.

Llegada del equipo del SES del Centro de Salud de Monesterio / Rafa Molina

Tras los minutos de angustia vividos, uno de los momentos más emotivo fue la irrupción de un sonoro aplauso por parte de los bañistas, como agradecimiento a los salvadores de Manuel, en el momento en el que los sanitarios procedían a su traslado en ambulancia.

“Es nuestro trabajo y hemos sabido reaccionar y actuar correctamente”, expresaba Laura, que junto a su compañera Sonia y a la casualidad de poder contar con la ayuda de Felipe, lograron salvar la vida de Manuel, dejando un sello imborrable de profesionalidad al evitar una previsible muerte por ahogamiento.

Nada más conocerse los hechos, los héroes de este episodio, fueron felicitados por la alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, que se desplazó hasta la piscina municipal.