El Tiktoker Mario Baeza 'lo flipa' con los desayunos de Badajoz: "Alucino. No tiene sentido que por 4,80 haya desayunado todo esto"

El creador de contenido Mario Baeza ha pasado dos días en Badajoz. Para quien no lo conozca, este joven se dedica a las redes sociales, primando en sus cuentas el contenido sobre estilo de vida, nutrición y humor. En TikTok tiene 379.6000 seguidores . En Instagram, 115.000.

Durante su estancia en Badajoz, el Tiktoker e influencer ha quedado enamorado de los desayunos pacenses. Cada uno de los días ha visitado un establecimiento, creando un vídeo de cada experiencia.

El primer desayuno lo toma en el bar Venero, un clásico de la ciudad. "No tiene ningún tipo de sentido que por 4,80 haya desayunado todo esto", comienza diciendo. Baeza pide al camarero media ración de migas y media tostada de tomate y jamón ibérico. "Si te quedas con hambre te pedimos otra cosa", le dice el camarero. "No creo, pero vale", contesta el influencer entre risas. El tamaño de los platos sorprende al foráneo, que no puede evitar exclamar que "alucino con las medias 'tostás' de aquí, de Extremadura". "El desayuno de los campeones", concluye.

En su segunda jornada en la ciudad, Baeza visita Flocco, en la plaza de los Alféreces, en compañía. 9,80 le cobran por los dos desayunos, que incluyen tostadas de aguacate, de jamón, un café con cacao y un zumo de naranja. "El punto de las tostadas es más rígido que en Madrid", dice él. "Porque aquí se saben hacer las tostadas", rebate su acompañante.

"Badajoz, te echo de menos"

Las redes sociales del creador de contenido se han llenado de comentarios recomendándole visitar otros establecimientos de la ciudad, alabando su gusto por los elegidos y pidiéndole recomendaciones para una próxima visita. "Cuatro euros me cuesta a mí un zumo de naranja en Barcelona", dice una de sus seguidoras.

La promoción que han supuesto estos vídeos es enorme: a día de hoy ambos acumulan 30.700 Me gustas en Tiktok y 9.500 en Instagram.

El influencer ya ha vuelto a Madrid, ciudad donde habita, pero su idilio con Badajoz no ha terminado. Esta misma mañana ha colgado en sus redes un vídeo titulado 'Badajoz, te echo de menos', en el que compara el desayuno madrileño con el que ha podido degustar estos días en nuestra ciudad. Tras hacer una crítica sobre lo que ha comido, termina diciendo "parece que vengo aquí a cuchillo, a criticar, pero es solo para que veáis la diferencia de un desayuno en Badajoz a uno en Madrid".