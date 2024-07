El ayuntamiento de Zafra elimina el premio Dulce Chacón de narrativa

Tras dos décadas celebrándose este certamen literario de fama nacional, el Ayuntamiento de Zafra ha decidido que no volverá a convocar el premio de narrativa Dulce Chacón. Así lo ha anunuciado este lunes en rueda de prensa el alcalde de este municipio pacense, Juan Carlos Fernández, quien ha asegurado que tras las discrepancias con los herederos de la escritora (fallecida en 2003) por el cambio de bases ha tomado esta decisión por "no dañar más la imagen de Zafra".

De este modo, ha anunciado que devolverá la subvención a la Diputación de Badajoz y a la consejería de Cultura de la Junta, las otras dos administraciones participantes, y que creará otro premio literario en el municipio que llevará por nombre 'Ciudad de Zafra', el cual estará financiado solo con fondos del consistorio. "Lo llevaba en mi programa electoral e iba a ser complementario con el Dulce Chacón, pero a partir de ahora ese nuevo certamen será el único por el que este ayuntamiento tenga interés", ha subrayado Fernández.

En consecuencia, se ha decidido disolver el jurado y comunicar a las editoriales de las obras finalistas lo sucedido. "Esto es particularmente penoso porque, probablemente, estos se hubiesen hecho ilusiones de aspirar a obtener el galardón. No va a ser posible, pero no porque no quiera el alcalde, sino porque no quieren quienes piensas que el premio es suyo".

La clave de la polémica

Habría que recordar que la clave de la polémica está sobre todo en que las nuevas bases publicadas para este 2024 eliminaban que las obras seleccionadas tenían que poner en alza los valores de solidaridad, justicia y dignidad que la escritora segedana defendió en su trabajo y en su vida.

Los herededores de Dulce Chacón, esto es, sus hijos Dolores Alonso Chacón, María Chacón Alonso y Eduardo Alonso Chacón; así como su hermana Inma Chacón, albacea testamentaria y literaria, mostraron su disconformidad con esta modificación. A partir de ahí la polémica ha ido creciendo hasta que ha desenvocado en la supresión de este certamen en Zafra.

Según la versión de Inma Chacón, "el alcalde ha intentado politizar el premio, porque los conceptos de solidaridad, justicia y dignidad no son ni de izquierdas ni de derechas".

Según ha insistido Fernández este lunes, "el ayuntamienyo no tiene por qué sostener con fondos públicos la exaltación de unos valores concretos por muy loables que sean si impide que puedan optar otros escritores con otros valores igual de válidos". Y ha añadido que él no puede "atentar contra el pruralismo e imponer una valores concretos al jurado".

El antecedente directo de esta rueda de prensa es la carta que los citados familiares de Dulce Chacón enviaron al ayuntamiento para informar de que, como el alcalde no estaba dispuesto a volver a las bases originales, se retiraba el permiso para usar el nombre de la escritora para este certamen literario. "Me enteré de esa carta por la prensa", ha subrayado el alcalde de Zafra. Y ha agregrado que, tras consultar a los servicios jurídicos, el ayuntamiento tiene derecho a utilizar este nombre para continuar organizando el premio, pero que no está dispuesto a "perder más tiempo con esta cuestión". "Tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos", ha añadido. Y ha apostillado: "El premio es del ayuntamiento, no de la familia. Pero para quienes se piensan que es suyo, ya lo tienen a su entera disposición".

Además, Fernández ha incidido en que la polémica saltó cuando se dieron a conocer los finalistas: "A partir de ahí se orquestó la campaña".

Acusaciones de "politización"

Fernández también ha querido poner el foco en que "si alguien ha politizado este premio, ha sido el presidente de la Diputación de Badajoz". Ha afirmado que Miguel Ángel Gallardo "anunció en plena campaña de las europeas que suprimía el dinero que daba para este certamen" también motivado por ese cambio de bases. "Yo le he dado instrucciones a mis concejales para que se mantuvieran al margen".

El próximo 19 de julio los citados familiares de Dulce Chacón darán una rueda de prensa en Mérida para anunciar que ofrecerán el nombre de la escritora para otro premio en otra institución. Probablemente será la Diputación de Badajoz la que convoqué este certamen literario.