Gallardo sobre el registro de la UCO en la Diputación de Badajoz: "El expediente terminará pronto y será favorable"

"A ver quién informó a los medios de comunicación… porque yo me enteré del registro de la UCO por los medios. Si se quiere mostrar que es un proceso serio, las partes implicadas, las que conocían el proceso, son las que deben dar transparencia y sigilo. La transparencia es lo que ofrece la Diputación, pero no ha habido ningún tipo de sigilo, no ha habido discreción. Cuando una pieza de la investigación es secreta debe haber discreción porque, si no la hay y algunos medios de comunicación están informados desde el día de antes, se pierde seriedad el proceso". Son las palabras este jueves en Cáceres del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, un día después de que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil accediera a la Institución provincial para llevarse correos de electrónicos de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y de otros trabajadores del edificio. La documentación digital corresponde sobre todo al año 2017, cuando fue contratado tras un proceso de selección que incluía una entrevista personal.

Habría que recordar que a David Sánchez -o David Azagra (nombre artístico)- se le acusa de varios delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, malversación y fraudes y exacciones ilegales. El proceso judicial arrancó después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitiera la denuncia de Manos Limpias. Previamente, el PP, desde la oposición, había pedido crear una comisión en la Diputación para ahondar en cuáles eran las funciones reales de Azagra poniendo sobre la mesa la duda de si cumplía o no con su trabajo, de si acudía o no a su despacho, ya que al ser alto cargo no tenía que fichar como el resto de empleados. Los resultados de la comisión, solo apoyados con los votos del PSOE, que tiene mayoría absoluta, avalaron que Azagra sí "cumplía con sus objetivos".

Gran expectación

Paralelamente, el proceso judicial ha seguido su curso y este miércoles se llevó a cabo el registro de la UCO con gran expectación mediática. "Respeto, colaboración, transparencia y tranquilidad", ha subrayado Gallardo. Y ha añadido: "La Diputación está colaborando en todo lo que le está pidiendo la magistrada, y se demostrará cuando el expediente esté terminado. Estoy convencido de que va a terminar pronto y además de forma favorable, no hay nada que ocultar".

Asimismo, ha incidido: "Yo ya hablé de que esto era un circo de un pseudosindicato que no tiene nada limpio y menos las manos. Me implicaron a mí porque tenían que implicar al presidente. El único fin es quebrar la reputación de las personas, como es mi caso, y también la de la Diputación. Que quiebren mi imagen, en lo personal me puede doler, pero de la diputación me duele más".

Se está a la espera de que se levante el secreto de sumario.